Заведующая свердловским медпунктом подделывала документы пациентов ради дополнительных выплат

Медик вносила ложную информацию в медкарты, талоны и карты учета, чтобы подделать данные о прохождении населением диспансеризации.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017
В Туринском районе 62-летняя заведующая фельдшерско-акушерским пунктом подозревается в служебном подлоге, сообщили в областном управлении Следственного комитета 21 марта.
По данным следствия, в 2015 году заведующая вписала в медкарты, талоны пациентов и карты учета диспансеризации поддельные данные о прохождении пациентами диспансеризации. На такой шаг медик пошла, чтобы улучшить показатели результативности своей работы по диспансеризации жителей и получить стимулирующие выплаты за выполнение плана.
Сколько именно пациентов якобы прошли диспансеризацию, будет установлено во время следствия. Подлог обнаружился во время проверки, которую организовал надзорный орган.
- В отношении 62-летней женщины возбудили уголовное дело по статье о служебном подлоге. Расследование дела продолжается.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!