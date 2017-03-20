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Заведующая свердловским медпунктом подделывала документы пациентов ради дополнительных выплат

Заведующая свердловским медпунктом подделывала документы пациентов ради дополнительных выплат
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Медик вносила ложную информацию в медкарты, талоны и карты учета, чтобы подделать данные о прохождении населением диспансеризации.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.03.2017

В Туринском районе 62-летняя заведующая фельдшерско-акушерским пунктом подозревается в служебном подлоге, сообщили в областном управлении Следственного комитета 21 марта.
 
По данным следствия, в 2015 году заведующая вписала в медкарты, талоны пациентов и карты учета диспансеризации поддельные данные о прохождении пациентами диспансеризации. На такой шаг медик пошла, чтобы улучшить показатели результативности своей работы по диспансеризации жителей и получить стимулирующие выплаты за выполнение плана. 
 
Сколько именно пациентов якобы прошли диспансеризацию, будет установлено во время следствия. Подлог обнаружился во время проверки, которую организовал надзорный орган. 
  • В отношении 62-летней женщины возбудили уголовное дело по статье о служебном подлоге. Расследование дела продолжается.

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Маша Шмурыгина, 21.03.2017, 09:54
Тэги: Медицина
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Горожанин21 марта 2017, 10:23
Надо же ,открыли Америку!В медицине везде так и приписывают, в субботу в поликлинике в 9 утра прием начинается,а они уже план выполнили приема пациентов.на компьютере уже внесли фикцию!
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