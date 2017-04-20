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Администрация Екатеринбурга отложила проектирование второй ветки метро

Администрация Екатеринбурга отложила проектирование второй ветки метро
16+
Фото: архив НАШЕЙ
На проектирование 10,6 км подземки городским властям требуется 1 млрд рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

Администрация Екатеринбурга перенесла сроки проектирования второй ветки метро. Об этом 21 апреля 2017 года в социальной сети сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

Метро утонуло в бюрократии

В начале ноября 2016 года глава Администрации города Александр Якоб утвердил маршрут новой ветки. Тогда же были утверждены сроки окончания проектирования подземки — первый этап работ планировалось закончить к 2020 году.

В текущем году замглавы Администрации Екатеринбурга Алексей Белышев написал Альшевских, что проектирование второй ветки начнется не ранее 2020 года.

По словам депутата, последние пять лет городские власти тянули с разработкой ряда документов, необходимых для проектирования метро. Чиновники, как они сами признают, успели подготовить только предпроектную документацию и концепцию автоматизации будущего метрополитена, о чем говорится в письме Алексея Белышева.

— У Администрации Екатеринбурга до сих пор не готова проектная документация на новую линию метро. А без нее не будет никакого результата даже от просьб депутатов Госдумы от Свердловской области к правительству страны о столь нужных федеральных средствах на екатеринбургское метро. Как прекрасно понимаете, не принято в органах власти давать деньги только под имеющиеся красивые эскизы, — написал депутат.

Денег нет на метро или плохо просили?

Вторую ветку метро планируется протянуть от ВИЗа до ЖБИ. Ее общая протяженность будет 10,6 км. На строительство, по оценке городских властей, потребуется 90 млрд рублей. Еще 1 млрд рублей необходим для проектирования ветки.

Замглавы Администрации города Алексей Белышев в своем ответе депутату ссылается на то, что строительство задерживается из-за отсутствия средств в федеральном бюджете.

— Запрашивал у сити-менеджера Александра Якоба копию переписки с федеральными структурами, куда он обращался за помощью. Выяснилось, что в 2015 году мэрия писала в Минтранс и Минстрой, где ответили, что финансы следует просить в Минфине. Но в приложении я не нашел письма Антону Силуанову, — отмечает депутат.

  • В ноябре 2016 года городские власти заявляли, что бюджет располагает 650,4 млн рублей на проектирование второй ветки метро.
  • Бывший мэр Екатеринбурга, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий 22 сентября 2016 года заявил, что у федерального бюджета в настоящее время нет денег для строительства метро в Екатеринбурге. 
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Сергей Беляев, 21.04.2017, 18:01
Тэги: Общественный транспорт, Деньги
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