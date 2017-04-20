Более 15 тысяч екатеринбуржцев не выпустили из Кольцово за границу из-за долгов

В итоге, чтобы уехать на майские праздники, часть из них оплатили свои обязательства на сумму более 80 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

За почти 4 месяца 2017 года судебные приставы УФССП России по Свердловской области ограничили выезд более чем 15000 должникам за границу. Общая сумма долга уральцев составила около 20 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе областного УФСПП.

Из всех «невыездных» большинство тех, кто не погасил свои уголовные штрафы, – их 1 980 человек, 3 443 должников по алиментам, 2714 должника, где сумма взыскания составляет более 1 миллиона рублей, и 1164 автомобилиста, проигнорировавшие штрафы ГИБДД. И 963 человека должны за оплату коммунальных платежей.

В связи с ограничениями 700 свердловчан оперативно оплатили свои долги, чтобы уехать из страны. Они выплатили более 80 миллионов рублей.