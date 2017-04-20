Екатеринбург вошел в пятерку самых комфортных городов России

Рейтинг составили ученые УрО РАН.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

Екатеринбург попал в топ-5 самых комфортных российских городов, рейтинг которых составили ученые УрО РАН, сообщает «Российская газета» 21 апреля.

Екатеринбург попал в пятерку самых комфортных городов РФ

Научные сотрудники лаборатории экономической географии РАН составили рейтинг крупных городов РФ по уровню комфортности жизни в них. По итогам исследования в первую пятерку вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород. Также в десятку попали Новокузнецк, Томск, Владивосток, Барнаул и Хабаровск.

Комфортность проживания в городах оценивали по 25 показателям, всего в исследовании участвовали 35 городов, численность населения которых превышает 500 тысяч человек. Такая планка, по словам ученых, является границей социальной безопасности города - начиная с этой численности, в городе падает уровень безработицы, увеличиваются шансы трудоустройства, становится более активным малый бизнес.

Екатеринбург стал лидером по нескольким показателям

За единицу комфортности ученые приняли доступность магазинов, наличие метро, отсутствие пробок на дорогах , погоду и другие показатели. Так, лидерами по коммерческой привлекательности стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, по развитию инфраструктуры - Москва, Казань и Набережные Челны, а в категории «международные мероприятия» лидером стал Санкт-Петербург.

Наилучшая обстановка с демографией - в Набережных Челнах, Москве, Казани, Уфе и Тюмени. Наибольший выбор учебных заведений - в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.