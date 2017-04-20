Екатеринбургская епархия назвала снос церкви 18 века «восстановлением»

На месте Успенской церкви строится новый храм.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

Екатеринбургская епархия РПЦ назвала снос Успенской церкви , построенной в 18 веке, «восстановлением». Комментарий епархии появился на официальном сайте 21 апреля.

Успенскую церковь построили в 1782 году. В советское время церковь признали памятником федерального значения, хоть и лишили колокольни. В 2011-м храм передали РПЦ, которая планировала заняться его реконструкцией. Спустя шесть лет, в апреле 2017 года, церковь снесли - теперь на ее месте строится новый храм.

В епархии пояснили, что Успенскую церковь таким образом восстанавливают - она никогда не реставрировалась, на ее прогнившей крыше выросли деревья, не работали вентиляция, канализация, не было водопровода, стены покрылись трещинами.

- Состояние храма постоянно ухудшалось и в результате стало аварийным. Вот в те годы действительно можно было сказать, что город его теряет. А сейчас наоборот — храм возвращается к жизни, — сообщил викарий Екатеринбургской епархии епископ Евгений.

При этом в областном Управлении госохраны культурного наследия заявили, что разрешения на работы на этом объекте не выдавали, сообщает «Политсовет». Однако на сайте Екатеринбургской епархии говорится, что проект реставрации храма согласован в государственных органах охраны памятников.