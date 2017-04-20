Известный блогер Илья Варламов раскритиковал РПЦ за снос церкви 18 века в Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017
- Екатеринбург был основан в 1723 году, а статус города получил в 1781-м. Успенская церковь была последним живым свидетельством истории города. И что сделала РПЦ? Она её снесла!
- В один прекрасный миг местные жители зашли на территорию монастыря и обнаружили, что никакой церкви больше нет. На её месте – новый фундамент, уже идёт какое-то строительство.
- Представитель Управления государственной охраны культурного наследия Свердловской области заявил вчера, что разрешения на проведение работ на этом объекте никто не выдавал. Но Успенский храм всё равно снесли.
- Владыка Евгений совершенно справедливо замечает, что храм серьёзно пострадал за годы советской власти. Но он с лёгкостью занимается подменой понятий, утверждая, что сейчас «храм возвращается к жизни».
- А тысячи старинных церквей по всей России продолжают гнить и разваливаться. Эта история очень хорошо показывает сегодняшнее состояние РПЦ. Прикрываясь именем бога, можно творить любой беспредел, и никто слова не скажет.
- В советское время Успенскую церковь лишили колокольни, но признали памятником федерального значения. На сайте Екатеринбургской епархии указано, что проект реставрации храма согласован в государственных органах охраны памятников.
- Успенская церковь входила в ансамбль Ново-Тихвинского монастыря, который имеет уникальную сохранность.