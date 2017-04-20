Известный блогер Илья Варламов раскритиковал РПЦ за снос церкви 18 века в Екатеринбурге

И обвинил Екатеринбургскую епархию во лжи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

Блогер Илья Варламов высказал свое возмущение сносом Успенской церкви в Екатеринбурге , которая была старейшим сохранившимся зданием города. Пост, посвященный сносу храма, появился на сайте Варламова 21 апреля.

Варламов привел краткую историю Успенской церкви - построенная в 1782 году, она была старейшим храмом Ново-Тихвинского монастыря и последним зданием в Екатеринбурге, сохранившимся с 18 века.

- Екатеринбург был основан в 1723 году, а статус города получил в 1781-м. Успенская церковь была последним живым свидетельством истории города. И что сделала РПЦ? Она её снесла!

Варламов отметил, что церковь пережила многое - несколько войн, революцию, советскую власть, нищету 90-х, но «не смогла пережить РПЦ в её современном виде»:

- В один прекрасный миг местные жители зашли на территорию монастыря и обнаружили, что никакой церкви больше нет. На её месте – новый фундамент, уже идёт какое-то строительство.

Фото: Марина Сахарова, Facebook

Блогер упомянул, что Успенскую церковь передали РПЦ в 2011 году, однако за все это время организация так и не приступила к реставрации храма. И теперь, спустя шесть лет, выяснилось, что сохранить церковь, которая формально находилась под охраной государства, уже невозможно.

- Представитель Управления государственной охраны культурного наследия Свердловской области заявил вчера, что разрешения на проведение работ на этом объекте никто не выдавал. Но Успенский храм всё равно снесли.

При этом Варламов обвинил Екатеринбургскую епархию во лжи. По мнению блогера, когда ее представители поняли, что уничтожили старейшее здание города, они начали «нагло врать», называя снос церкви «восстановлением» и «реставрацией»:

- Владыка Евгений совершенно справедливо замечает, что храм серьёзно пострадал за годы советской власти. Но он с лёгкостью занимается подменой понятий, утверждая, что сейчас «храм возвращается к жизни».

Блогер также упомянул, что это уже не первый случай «варварства» в отношении Ново-Тихвинского монастыря: в 2015 году, в канун Пасхи, уничтожили старинные ворота монастыря. По словам Варламова, РПЦ «глубоко плевать» на сохранение святынь православных, но при этом она отбирает имущество у музеев в Санкт-Петербурге, переделывает кирхи лютеран в православные храмы и строит многочисленные церкви в Москве. Вспомнил Варламов и скандал со строительством храма-на-воде в Екатеринбурге.

- А тысячи старинных церквей по всей России продолжают гнить и разваливаться. Эта история очень хорошо показывает сегодняшнее состояние РПЦ. Прикрываясь именем бога, можно творить любой беспредел, и никто слова не скажет.