«Это прочищает голову»: екатеринбуржцы всю неделю били в колокола в храмах города

«Ради этого следует строить больше церквей в центре города». Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017 В Екатеринбурге традиционно в первую неделю после Пасхи с утра и до вечера лился колокольный звон. На звонницы пускали всех горожан независимо от их вероисповедования. В завершении Светлой седмицы корреспондент НАШЕЙ вместе с екатеринбуржцами побывал 21 апреля 2017 года на колокольне Храма-на-Крови. Виды колоколов и колокольного звона: Устройство колокола:

Колокольни для всех желающих открылись в Екатеринбурге в Пасху — 16 апреля. Традиция провозглашения Воскресения Христова во все колокола идет с восьмого века.

В Светлую седмицу (первую неделю после Пасхи) почувствовать себя звонарем может любой, даже самый маленький горожанин. Родители приводят с собой малышей. Маленькие звонари с особым усердием стараются дернуть за «язык» даже самого большого колокола.

На колокольни в эти дни приводят школьные экскурсии из начальных классов. Ради этого учеников могут снять с уроков. Поход на колокольню, считают педагоги, является отличным дополнением к образовательному процессу для детей. В Храме-на-Крови школьников встречал лично старший священник Максим Меняйло.

— Любой желающий может подняться и ударить в колокола без всякого обучения. И таких людей год от года становится все больше. Мы установили для наших звонарей дежурства, потому что люди идут и идут, мы объединяем их в группы, чтобы они могли подняться на колокольню, — рассказывает старший звонарь Екатеринбургской епархии, клирик храма «Большой Златоуст», протодиакон Дмитрий Бажанов. Он вспоминает, что до революции из самых усердных горожан звонари отбирали себе учеников.

Взрослых горожан захватывает вид и оглушающий звон колоколов Храма-на-Крови. Корреспондент НАШЕЙ в толчее оказался под колоколом и еще минут пять находился под оглушающим впечатлением.

Екатеринбуржцы, пришедшие в первый раз, испытывают страх и «божественный трепет» из-за высоты и колоколов-гигантов. — Волшебные ощущения. Как будто мы где-то высоко. Мне было немного страшно, захватывающие ощущения. Мы никогда не видели, как в реальности это происходит, и как будто в этом участвуем, — поделилась с корреспондентом НАШЕЙ своими впечатлениями Екатерина, пришедшая на звонницу со своими подругами.

Звонари при необходимости подсказывают горожанам, во что и когда бить. Такой самодеятельности, которую устроили с колоколами герои фильма «Иван Васильевич меняет профессию», здесь не увидишь. В основном у людей получается так называемый трезвон (праздничный радостный звон в несколько колоколов в три приема). Этот вид колокольного звона совершается, как правило, в праздничные дни. Еще под него проходят венчания, когда молодожены выходят из храма.

Количество горожан, которые приходят на звонницы в Светлую седмицу, растет из года в год. В Храме-на-Крови выстраиваются большие очереди, которые не иссякают на протяжении всей Светлой седмицы. В очереди горожане высказываются за то, что центр города необходимо облагородить еще одним храмом.

— Здесь чувствуется, что нам очень не хватает храмов в центре города. Тогда бы все могли не один раз приходить. Очень надеюсь, что у нас храм святой Екатерины построят на пруду. Тогда бы колокольный звон доносился бы с каждого уголочка нашего города, даже бы с воды доносились молитвы наши до Господа, — поделилась своими мыслями пожилая жительница города.

В очереди нет ни ругани, ни толкотни. Во-первых, на крутой лестнице, которая ведет на колокольню, это рискованно. Во-вторых, любой горожанин, попадающий на звонницу, словно преображается, услышав близко колокольный звон. Ни одного хмурого лица корреспондент НАШЕЙ не увидел в очередях и на самой звоннице.

— Самые позитивные впечатления это оставляет. Мы сюда не в первый раз приходим. Это хорошо прочищает голову, — рассказывает другая пара.

— Сердце вот так стучит. Надеюсь, Господь услышал те молитвы, которые мы вложили в это, — говорят другие посетители.

Проход на колокольни города будет открыт еще на протяжении субботы, 22 апреля. После этого звонницы перейдут к обычному режиму работы, радуя горожан только по утрам.

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, 21.04.2017, 17:01

Тэги: Эксклюзив, Позитив

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Администратор , 21.04.2017, 17:01Тэги: Религия Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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