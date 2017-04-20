«Это прочищает голову»: екатеринбуржцы всю неделю били в колокола в храмах города
16+
Фото: «Наша Газета»
«Ради этого следует строить больше церквей в центре города».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017
В Екатеринбурге традиционно в первую неделю после Пасхи с утра и до вечера лился колокольный звон. На звонницы пускали всех горожан независимо от их вероисповедования.
В завершении Светлой седмицы корреспондент НАШЕЙ вместе с екатеринбуржцами побывал 21 апреля 2017 года на колокольне Храма-на-Крови.
Виды колоколов и колокольного звона:
Устройство колокола:
Колокольни для всех желающих открылись в Екатеринбурге в Пасху — 16 апреля. Традиция провозглашения Воскресения Христова во все колокола идет с восьмого века.
В Светлую седмицу (первую неделю после Пасхи) почувствовать себя звонарем может любой, даже самый маленький горожанин. Родители приводят с собой малышей. Маленькие звонари с особым усердием стараются дернуть за «язык» даже самого большого колокола.
На колокольни в эти дни приводят школьные экскурсии из начальных классов. Ради этого учеников могут снять с уроков. Поход на колокольню, считают педагоги, является отличным дополнением к образовательному процессу для детей.
В Храме-на-Крови школьников встречал лично старший священник Максим Меняйло.
— Любой желающий может подняться и ударить в колокола без всякого обучения. И таких людей год от года становится все больше. Мы установили для наших звонарей дежурства, потому что люди идут и идут, мы объединяем их в группы, чтобы они могли подняться на колокольню, — рассказывает старший звонарь Екатеринбургской епархии, клирик храма «Большой Златоуст», протодиакон Дмитрий Бажанов.
Он вспоминает, что до революции из самых усердных горожан звонари отбирали себе учеников.
Взрослых горожан захватывает вид и оглушающий звон колоколов Храма-на-Крови. Корреспондент НАШЕЙ в толчее оказался под колоколом и еще минут пять находился под оглушающим впечатлением.
Екатеринбуржцы, пришедшие в первый раз, испытывают страх и «божественный трепет» из-за высоты и колоколов-гигантов.
— Волшебные ощущения. Как будто мы где-то высоко. Мне было немного страшно, захватывающие ощущения. Мы никогда не видели, как в реальности это происходит, и как будто в этом участвуем, — поделилась с корреспондентом НАШЕЙ своими впечатлениями Екатерина, пришедшая на звонницу со своими подругами.
Звонари при необходимости подсказывают горожанам, во что и когда бить. Такой самодеятельности, которую устроили с колоколами герои фильма «Иван Васильевич меняет профессию», здесь не увидишь. В основном у людей получается так называемый трезвон (праздничный радостный звон в несколько колоколов в три приема). Этот вид колокольного звона совершается, как правило, в праздничные дни. Еще под него проходят венчания, когда молодожены выходят из храма.
Количество горожан, которые приходят на звонницы в Светлую седмицу, растет из года в год. В Храме-на-Крови выстраиваются большие очереди, которые не иссякают на протяжении всей Светлой седмицы. В очереди горожане высказываются за то, что центр города необходимо облагородить еще одним храмом.
— Здесь чувствуется, что нам очень не хватает храмов в центре города. Тогда бы все могли не один раз приходить. Очень надеюсь, что у нас храм святой Екатерины построят на пруду. Тогда бы колокольный звон доносился бы с каждого уголочка нашего города, даже бы с воды доносились молитвы наши до Господа, — поделилась своими мыслями пожилая жительница города.
В очереди нет ни ругани, ни толкотни. Во-первых, на крутой лестнице, которая ведет на колокольню, это рискованно. Во-вторых, любой горожанин, попадающий на звонницу, словно преображается, услышав близко колокольный звон. Ни одного хмурого лица корреспондент НАШЕЙ не увидел в очередях и на самой звоннице.
— Самые позитивные впечатления это оставляет. Мы сюда не в первый раз приходим. Это хорошо прочищает голову, — рассказывает другая пара.
— Сердце вот так стучит. Надеюсь, Господь услышал те молитвы, которые мы вложили в это, — говорят другие посетители.
Проход на колокольни города будет открыт еще на протяжении субботы, 22 апреля. После этого звонницы перейдут к обычному режиму работы, радуя горожан только по утрам.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна МанаковаРедакция портала NGZT.ru 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15 Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+