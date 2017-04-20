Киллер два года выслеживал экс-главу УМВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко

Уголовное дело возбуждено по шести статьям.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

В Екатеринбурге перед судом предстанет 52-летний Олег Дудко , совершивший покушение на бывшего главу екатеринбургского управления МВД Бориса Тимониченко, сообщили в областном Следственном комитете 21 апреля.

Киллера обвиняют по шести статьям УК

В отношении обвиняемого возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям - покушение на убийство по найму, незаконный оборот оружия, кража, похищение паспорта или иного важного личного документа, незаконный оборот взрывных устройств и уничтожение чужого имущества с помощью поджога.

В ночь на 4 апреля 2015 года Олег вместе с подельником поджег «Тойоту Ленд Крузер», припаркованную на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Поводом для этого стал конфликт между сожительницей обвиняемого и супругой владельца иномарки. Ущерб, нанесенный хозяину машины, оценили в 2 миллиона 600 тысяч рублей.

Дудко два года следил за Тимониченко

Утром 19 февраля 2016 года было совершено покушение на Бориса Тимониченко, бывшего главу УМВД по Екатеринбургу. Обвиняемый подготовился к этому с особой тщательностью: взял у своего друга «Шкоду» (не сообщив при этом хозяину машины о своих целях), на которой следил за своей жертвой, изучая график передвижения Тимониченко и его маршрут. Дудко вместе со своим сообщником выслеживал Тимониченко в течение двух лет - с октября 2014 года до февраля 2016-го.

Фото: Наша Газета. Место покушения

Перед покушением Олег купил самодельный пистолет, 9-миллиметровый патрон к нему и специальную одежду, чтобы не оставить улик, а также домофонный ключ от подъезда, в котором живет Тимониченко. Утром 19 февраля киллер пришел в подъезд дома на улице Родонитовой, подкараулил свою жертвуи выстрелил в нее из самодельного пистолета. Пуля попала в голову, но бывшему силовику удалось выжить.