Метро Екатеринбурга не прошло антитеррористическую проверку

Вопросы возникли сразу по нескольким пунктам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

Спецслужбы и Ространснадзор организовали антитеррористические проверки в метрополитенах Екатеринбурга, Самары и Нижнего Новгорода. Оперативники, притворившись боевиками, смогли заложить там муляжи бомб, пишет сегодня, 21 апреля, life.

Поводом к проверкам послужила информация о подготовке терактов в местах массового скопления людей, которую получила ФСБ. Издание отмечает, что Екатеринбург, Самара и Нижний Новгород также интересуют чекистов по той причине, что в этих городах пройдут матчи чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций.

Проверка в метрополитене Екатеринбурга проходила в марте. Запущенного инспекторами «тестового террориста» на станции «Динамо» пропустили без проблем. На станции «Проспект Космонавтов» его заметили, но дали знать о нем начальству не по каналам экстренной связи, как это положено по технике безопасности, а через электронную почту.

Также во время проверки возникли вопросы к видеонаблюдению. Камеры не фиксировали работу службы безопасности и происходящее в инженерных помещениях.