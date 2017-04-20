«Можно заразиться, не выходя из дома!» Роспотребнадзор призывает свердловчан ставить прививки от клещевого энцефалита

По данным специалистов, пик активности «кровососов» ожидается в мае.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

Если в начале этой недели в областном управлении Роспотребнадзора сообщали, что от укусов клещей в регионе пострадали 42 человека, то на сегодняшний день в Свердловской области уже 113 укушенных. В связи с этим специалисты ведомства в очередной раз решили напомнить жителям региона, что нужно ставить прививки.



Количество клещей увеличится



Фото: Евгений Светлый / "Наша Газета"

Конечно, сейчас ситуация с этим заболеванием не столь страшна, как 20 лет назад. Как рассказал заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских, в 1996 году был самый неблагополучный сезон по клещевому энцефалиту в нашем регионе.

– Тогда было зарегистрировано более 80 тысяч укусов, 1843 случая заболевания клещевым энцефалитом, 38 из которых закончились летальным исходом, – сообщил он. – А еще 214 человек, которые перенесли тяжелые формы заболевания, в итоге стали инвалидами.

Это, естественно, не сравнится с итогами прошлого года, когда в регионе зарегистрировали 25 тысяч укусов (это значительно ниже средних многолетних данных), 99 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 528 случаев заболевания клещевым боррелиозом. При этом в 2016-м впервые за последнее десятилетие не было ни одного смертельного случая после перенесения клещевого энцефалита. Однако это вовсе не означает, что таких трагедий не произойдет в наступившем сезоне. По прогнозам специалистов Роспотребнадзора, в 2017-м численность клещей в регионе немного увеличится. Хотя они надеются, что это не вызовет серьезного роста числа укусов.

– На сегодняшний день с начала сезона в регионе зарегистрировано 113 случаев укусов, при этом пока к нам не поступало информации ни об одном случае заболевания клещевым энцефалитом или клещевым боррелиозом. Это в несколько раз меньше, чем в прошлом году, – рассказал Андрей Юровских. – Однако в первую очередь это связано с погодными условиями, так как в 2016-м весна была более ранней. Но весь сезон еще впереди. Пик покусов приходится на май и первую половину июня. Так что риски заразиться клещевыми инфекциями сохраняются.

Поэтому в целях профилактики уже на следующей неделе в Свердловской области будут проведены акарицидные обработки территорий на площади более 9 тысяч гектар. Специалисты обработают лесопарковые зоны, территории образовательных учреждений, сады, кладбища и т.д. А также в регионе, как обычно, будут проводиться мероприятия по борьбе с грызунами. Ведь где есть грызуны – там могут быть и клещи.



«Мы не защищены нигде»

Фото: Евгений Светлый / "Наша Газета"

Но в то же время специалист Роспотребнадзора подчеркнул, что, отправляясь на природу, людям не стоит пренебрегать личными средствами защиты. Перед такой поездкой каждому следует позаботиться о соответствующей одежде, которая не позволит клещу подобраться к телу, и запастись репеллентами, которые отпугивают паразитов.

– Хотя мы знаем, что до 20-25% процентов укусов происходит на территории населенных пунктов. Клещ может укусить человека даже в его собственной квартире, если паразита на себе принесет с улицы домашний питомец. То есть мы не защищены нигде. Можно заразиться, даже не выходя из дома! – подчеркнул замглавы областного Роспотребнадзора. – И здесь же надо отметить, что до 10% заболевших клещевым энцефалитом, вообще не замечают укусов. В том числе, и с тем, что клещевой энцефалит передается не только при укусе клещом, но и при употреблении сырого молока, как козьего, так и коровьего.

Но, конечно, самым эффективным средством борьбы с клещевым энцефалитом является вакцинация.

– За весь период нашего Центра, который существует с 1993 года, все летальные случаи – это пациенты, которые не были вакцинированы от клещевого энцефалита. Ведь иммуноглобулин, который ставят после укуса непривитым людям, не защищает от тяжелых форм клещевого энцефалита так, как вакцина, – подключилась к разговору заведующая первым неврологическим отделением ГКБ № 33 Марина Топоркова, которая возглавляет городской Центр природно-очаговых инфекций. – И мы на своем опыте убедились, что вакцинация – это надежный способ защиты. А если пациенты и болеют после вакцинации, то это легкие формы заболевания, которые проявляются в виде симптомов недомогания, слабости, головной боли, температуры и выработке стойкого иммунитета. Но тяжелых форм мы не наблюдаем. Поэтому мы настоятельно рекомендуем прививаться. Ведь клещевой энцефалит это опасное заболевание с поражением нервной системы и, прежде всего, двигательных нейронов, которое вызывает параличи и летальные исходы.

Кроме того, треть клещей переносят возбудители боррелиоза – еще одного инфекционного заболевания, которое также может вызывать поражение нервной системы, опорно-двигательной системы, сердца и печени. Н все-таки оно не столь опасно как клещевой энцефалит. И в случае заболевания боррелиозом, лечение сводится к курсу антибиотиков.



Нет смысла ставить прививку в последний момент

Фото: Евгений Светлый / "Наша Газета"

Со списком поликлиник, где в течение всего года можно поставить прививки против клещевого энцефалита можно ознакомиться на сайте Городского центра медицинской профилактики. Напомним, что интервал между первой и второй прививкой должен составлять от 1 до 7 месяцев, а третья ставиться через год.

– Есть ускоренная схема, но она применяется в тех случаях, когда человеку срочно нужно отправляться в те районы, где существует высокий риск нападения клещей, – добавила Марина Топоркова

Однако если вы вспомнили о прививках в последний момент, нет смысла бежать их ставить перед самой поездкой.

– Потому что все необходимо делать своевременно, – объяснил Андрей Юровских. – На выработку иммунитета необходимо не менее двух недель после полного курса вакцинации, который состоит из двух прививок с интервалом в 1 месяц.

Так что побеспокоится о вакцинации нужно заранее.

Тем, кто не помнит, когда последний раз прививался от клещевого энцефалита и прививался ли вообще, а также тем, кто хочет узнать, выработался ли иммунитет на обычный курс прививок, специалисты рекомендуют проводить исследование иммунитета, которое обойдется в пределах 250 рублей. Но зато после такого исследования человеку со 100%-й гарантией сообщат, есть ли у него защита от клещевого энцефалита или нет, и дадут рекомендации по дальнейшим действиям.

Всем, кто обнаружил на себе клеща, специалисты не рекомендуют снимать его самостоятельно. Следует сразу обращаться за помощью в травмпункты. После чего клеща нужно отдать на исследование на предмет возбудителей инфекций. В Свердловской области есть 35 пунктов для приема клещей на исследование. Начиная с майских праздников, они будут работать и в выходные.

Даже в тех случаях, когда человек после поездки на природу не обнаружил на себе клеща, но вдруг почувствовал себя хуже, специалисты рекомендуют обратиться к врачу. Первые симптомы заболевания клещевыми инфекциями: недомогание, слабость, головная боль, боль в мышцах, повышенная температура.

Прививка против клещевого энцефалита не входит в национальный календарь прививок, поэтому вакцина не закупается за счет федерального бюджета. За счет городского и областного бюджета прививки от клещевого энцефалита делают бесплатно лишь детям в возрасте до 15 месяцев и первоклассникам. Всем остальным необходимо приобретать вакцины за свой счет.

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