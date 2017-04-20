На вокзале Екатеринбурга задержали тысячу контрабандных кукол «Барби»

Изготовителю кукол грозит крупный штраф.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017
В Екатеринбурге сотрудники таможни задержали 1140 поддельных кукол «Барби», сообщили в пресс-службе Екатеринбургской таможни 20 апреля.
Партия контрабандных кукол прибыла в Екатеринбург по железной дороге из Китая в апреле этого года. Все куклы были маркированы названием «Barbie» - этот товарный знак является интеллектуальной собственностью американской компании «Маттел Инк.» У импортера кукол, прибывших в Екатеринбург, прав на использование этой марки не было, поэтому вся партия - 1140 штук - была задержана.
После запроса в «Маттел Инк.» таможенники получили ответ, что компания не имеет договоров ни с импортером кукол, ни с их изготовителем. Представитель компании также подтвердил, что куклы - контрабандные.
- В отношении импортера возбудили административные дела о нелегальном использовании товарного знака и нарушении авторских прав. Импортеру грозит штраф до 200 тсяч рублей и конфискация товара.
- Официальный производитель кукол оценил ущерб в 684 тысячи рублей.