Отец погибшего бейсджампера Ратмира Нагимьянова продолжит дело сына

Рим Нагимьянов готовится прыгнуть в субботу с башни Шатун в Сысерти.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

Рим Нагимьянов готовится прыгнуть в субботу с башни Шатун в Сысерти, сообщил отец погибшего бейсджампера Ратмира Нагимьянов на своей странице в соцсетях.

«Хочу делать то, что то, делал сын»

Напомним, Ратмир Нагимьянов погиб в октябре 2016 года во время прыжка в районе горы Монблан. У него не раскрылся парашют. Нагимьянову было 32 года. Трагедия потрясла Екатеринбург. Здесь его называли «человеком-птицей».

Отец Ратмира признается, что с нуля обучиться искусству бейсджампинга - очень непростое решение в трагических обстоятельствах, но он принял его со спокойствием в душе.

«Многие узнав о моем решении, будут задавать вопрос: почему и зачем он это делает?»

- После трагической потери моего сына, у меня появилось желание делать то, что делал Ратмир, испытать чувства и эмоции, ради которых он жил. С нуля обучиться искусству бейсджампинга – очень непростое решение для меня, в трагических для меня обстоятельствах, но я принимаю его со спокойствием в душе. Так почему и зачем это необходимо мне?

- Я отец Ратмира, я его вырастил и воспитал, и ответственен за всё, что было в жизни Ратмира,

- Поэтому должен показать, что жизненный путь, который он выбрал, не ведет в тупик и не заканчивается смертью.

- Вставая на этот путь, я хочу вернуть Ратмира. Прежде всего, вернуть его себе, а возможно какую-то его часть и всем его друзьям,

- Показать, что дух человека, его сознание выше смерти, если у него есть высокие цели, - написал отец уральского человека-паука на свой странице.

Ранее НАША писала, что Рим Нагимьянов в октябре опубликовал письмо, в котором рассказал о погибшем сыне, его увлечениях и о его способах проверки жизни. Текст появился на странице сообщества BaseGuru «ВКонтакте», которое создал сам Ратмир. Погибший Ратмир не делился своими достижениями в спорте с родителями - берег их Рим Нагимьянов описал все те эмоции, которые они с мамой вингсьютера пережили за эти три недели.

Он написал, что впервые смог зайти на страницу сына в соцсетях после его смерти 3 октября 2016 года.