В субботу – солнце, в воскресенье – дожди: прогноз погоды на выходные в Екатеринбурге

Температура воздуха за выходные не поднимется выше плюс 10 градусов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017
Суббота, 22 апреля. Утро и вечер будут ясными, солнечными и прохладными: утром температура воздуха опустится до плюс 2 градусов, вечером - до плюс 7. Днем ожидается облачная погода и потепление до плюс 10 градусов. Ветер западный, до 5 метров в секунду. Осадков не ожидается.
В воскресенье, 23 апреля, начнутся дожди: утром осадки будут особенно обильными. Температура воздуха при этом будет держаться на отметке в плюс пять градусов. Днем и вечером ожидаются небольшие дожди и потепление до плюс 9-10 градусов. Ветер юго-восточный, к вечеру - западный, силой 2-3 метра в секунду.
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