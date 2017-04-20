Синоптики пообещали свердловчанам ураган и снег с дождем

Впрочем, предыдущий прогноз метеорологов об обильных снегопадах не сбылся.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

В Свердловской области в ближайшее время ожидается ураганный ветер и мокрый снег с дождем, сообщили в Уральском гидрометцентре 21 апреля.

По прогнозу синоптиков, погода на территории региона ухудшится уже сегодня - ветер станет шквалистым, порывы будут достигать силы в 25 метров в секунду. На севере области и в горных районах возможны обильные осадки в виде мокрого снега и дождя, что станет причиной сильной гололедицы

Напомним, на днях синоптики прогнозировали обильные снегопады в Свердловской области, в связи с чем ГИБДД и свердловское правительство выступили со специальными обращениями. Автомобилистов просили отказаться от поездок на личном транспорте, также в регионе была запущена горячая линия круглосуточной диспетчерской, куда можно было сообщить о плохом состоянии дорог.