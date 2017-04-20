В Екатеринбурге финал Кубка России по футболу покажут на большом экране

Матч станет историческим для ФК «Урал», который впервые в истории вышел в финал Кубка России.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

Футбольный клуб «Урал», который впервые в истории вышел в финал Кубка России, оборудует фан-зону для просмотра матча, сообщили в пресс-службе клуба 20 апреля.

Фан-зона вместит большое количество болельщиков, желающий увидеть исторический для ФК «Урал» матч на большом экране. В клубе отметили, что создать фан-зону было решено из-за невероятного ажиотажа среди фанатов уральского клуба, которые скупили все билеты на чартерный рейс в Сочи, организованный специально для болельщиков.

На самолете из Екатеринбурга в Сочи отправятся 155 человек, однако желающих оказалось намного больше. ФК «Урал», покрывший часть стоимости билетов на рейс, не смог организовать еще один перелет, поэтому было принято решение о подготовке фан-зоны для массового просмотра.