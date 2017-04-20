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Всего за один рубль: в Екатеринбурге начали искать арендатора для гостиницы «Мадрид»

Всего за один рубль: в Екатеринбурге начали искать арендатора для гостиницы «Мадрид»
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Инвесторам предлагают превратить здание в апартаменты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

Памятник конструктивизма — гостиницу «Мадрид», расположенную на Уралмаше в Екатеринбурге, выставили на торги. Аукцион 21 апреля 2017 года объявило агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры по Уральскому федеральному округу.

До 12 мая 2017 года агентство будет принимать желание от потенциальных инвесторов, которые захотят арендовать гостиницу за 1 рубль на 49 лет.

Для участия в аукционе желающий стать арендаторам памятника должен внести задаток в размере 3,5 млн рублей. Кроме того, за свой счет застройщик должен отреставрировать гостиницу и вернуть ее в рабочее состояние. По оценке федерального агентства, только на реставрацию потребуется от 800 млн до 1 млрд рублей.

На сайте агентства уточняется, что заброшенную гостиницу можно превратить в апарт-отель. Других вариантов реконструкции организация не предлагает.

  • В сентябре 2016 года глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Вячеслав Трапезников пытался подтолкнуть девелоперов к участию в судьбе «Мадрида». Во время обсуждения были названы варианты преобразования «Мадрида». Трапезников видит в здании элитное жилье.
  • Архитекторы и чиновники предложили девелоперам гостиницу, апартаменты или офисное здание. Руководитель образовательных программ ГЦСИ Дмитрий Москвин предложил сделать из памятника культурную точку силы площади Первой Пятилетки.
  • Инвесторы предложенные проекты встретили настороженно. Генеральный директор компании PRINZIP Геннадий Черных заметил, что вложения в «Мадрид» будут рискованными при любом проекте.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 21.04.2017, 18:28
Тэги: Строительство
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