Всего за один рубль: в Екатеринбурге начали искать арендатора для гостиницы «Мадрид»

Инвесторам предлагают превратить здание в апартаменты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

Памятник конструктивизма — гостиницу «Мадрид», расположенную на Уралмаше в Екатеринбурге, выставили на торги. Аукцион 21 апреля 2017 года объявило агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры по Уральскому федеральному округу.

До 12 мая 2017 года агентство будет принимать желание от потенциальных инвесторов, которые захотят арендовать гостиницу за 1 рубль на 49 лет.

Для участия в аукционе желающий стать арендаторам памятника должен внести задаток в размере 3,5 млн рублей. Кроме того, за свой счет застройщик должен отреставрировать гостиницу и вернуть ее в рабочее состояние. По оценке федерального агентства, только на реставрацию потребуется от 800 млн до 1 млрд рублей.

На сайте агентства уточняется, что заброшенную гостиницу можно превратить в апарт-отель. Других вариантов реконструкции организация не предлагает.