Всего за один рубль: в Екатеринбурге начали искать арендатора для гостиницы «Мадрид»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017
Памятник конструктивизма — гостиницу «Мадрид», расположенную на Уралмаше в Екатеринбурге, выставили на торги. Аукцион 21 апреля 2017 года объявило агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры по Уральскому федеральному округу.
До 12 мая 2017 года агентство будет принимать желание от потенциальных инвесторов, которые захотят арендовать гостиницу за 1 рубль на 49 лет.
Для участия в аукционе желающий стать арендаторам памятника должен внести задаток в размере 3,5 млн рублей. Кроме того, за свой счет застройщик должен отреставрировать гостиницу и вернуть ее в рабочее состояние. По оценке федерального агентства, только на реставрацию потребуется от 800 млн до 1 млрд рублей.
На сайте агентства уточняется, что заброшенную гостиницу можно превратить в апарт-отель. Других вариантов реконструкции организация не предлагает.
- В сентябре 2016 года глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Вячеслав Трапезников пытался подтолкнуть девелоперов к участию в судьбе «Мадрида». Во время обсуждения были названы варианты преобразования «Мадрида». Трапезников видит в здании элитное жилье.
- Архитекторы и чиновники предложили девелоперам гостиницу, апартаменты или офисное здание. Руководитель образовательных программ ГЦСИ Дмитрий Москвин предложил сделать из памятника культурную точку силы площади Первой Пятилетки.
- Инвесторы предложенные проекты встретили настороженно. Генеральный директор компании PRINZIP Геннадий Черных заметил, что вложения в «Мадрид» будут рискованными при любом проекте.