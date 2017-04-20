На ремонт старинного дома Петровых, куда переедет отряд «Каравелла», будет выделено еще 23 миллиона рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017
В Екатеринбурге объявили конкурс на второй этап капитального ремонта старинного дома Петровых на Февральской революции. Часть здания отдали в пользование отряду «Каравелла» еще в 2016 году.
По документам на сайте Госзакупок, на второй этап ремонта из госбюджета выделят 23,5 миллиона рублей.
В списке работ стоят «ремонт наружного водопровода и выпуска канализации с восстановлением благоустройства». Здесь будет класс для фехтования, штурманский класс, морской музей, киностудия, пресс-центр, школа журналистики, кают-компания для отдыха и зрительный зал. Здесь же откроется музей Крапивина, многие экспонаты для которого передал сам Владислав Петрович. Представители отряда «Каравелла» показали проектные планы.
Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2017 года.
- На первый этап работ было выделено 12 миллионов рублей. Заново сложили пол и потолок, была замена крыши. Также поменяли и окна, сделали металлические балки между этажами. В здании еще установят большое окно, через которое можно будет заносить яхты на ремонт. Предполагается финансирование ремонта особняка в течение 3 лет.
- Каменный двухэтажный особняк 1910 года – один из хорошо сохранившихся образцов архитектуры модерна в Екатеринбурге. В 1918 году в нём был штаб Красной гвардии. По словам историков, из него, оставляя город войскам Колчака, уходили красногвардейцы. Позже здесь была коммунальная квартира, а потом Дом творчества. До того как здание передали «Каравелле», оно полтора пустовало.