Наверх
Отец погибшего бейсджампера Ратмира Нагимьянова продолжит дело сына
12:50, сегодня
На ремонт старинного дома Петровых, куда переедет отряд «Каравелла», будет выделено еще 23 миллиона рублей
13:25, сегодня
Екатеринбургская епархия назвала снос церкви 18 века «восстановлением»
12:48, сегодня
Киллер два года выслеживал экс-главу УМВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко
12:26, сегодня
Каким должно быть хорошее окно для загородного дома?
На Сортировке дерзкий водитель на «Порше Кайен» влетел по встречке на пешеходном переходе в «Лифан»
12:20, сегодня
На трассе около Сысерти водитель «Шевроле Нива» протаранил четыре КАМАЗа
12:10, сегодня
Ключи к бессмертию и абсолютному здоровью ученые нашли в ДНК африканских голых землекопов
11:59, сегодня
Какая межкомнатная дверь вам подходит? Полное руководство, чтобы сделать правильный выбор
Метро Екатеринбурга не прошло антитеррористическую проверку
11:20, сегодня
Ученые: употребление газировки и сладких напитков вызывает атрофию мозга
11:10, сегодня
Теперь официально: секту «Свидетели Иеговы» признали экстремистской организацией
10:50, сегодня1
Как выбрать межкомнатные двери
В Екатеринбурге вместо завода у ЦПКиО построят новый жилой комплекс
10:36, сегодня
В Екатеринбурге финал Кубка России по футболу покажут на большом экране
10:34, сегодня
В Реже на чердаке дома нашли мумию младенца
09:39, сегодня
На вокзале Екатеринбурга задержали тысячу контрабандных кукол «Барби»
09:22, сегодня
Выходные в Екатеринбурге c 22 по 23 апреля: гуляем в городском саду, разгадываем «Знаки» и аплодируем «Тараканам!»
09:00, сегодня
В Нижнем Тагиле возле кладбища нашли тело пропавшего полгода назад грибника
08:57, сегодня
В Екатеринбурге мусоровоз сбил пожилого мужчину: пенсионер скончался в больнице
08:45, сегодня
В Первоуральске девятилетний ребенок упал с высоты 16-го этажа
08:27, сегодня
В субботу – солнце, в воскресенье – дожди: прогноз погоды на выходные в Екатеринбурге
08:13, сегодня
Ребенок с ДЦП, которого не пустили на рейс до Екатеринбурга, сможет целый год бесплатно летать самолетами «Победы»
20:35, 20.04.20171
Проститься с Ириной Вахрушевой из Верхней Пышмы пришли более 200 человек
19:55, 20.04.2017
Главному обвиняемому в покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга отказали в просьбе закрыть уголовное дело
18:50, 20.04.2017
В Екатеринбурге на Бебеля жильцы многоэтажки сообщили, что у них в доме «бомжей задавили удавкой»
17:25, 20.04.20171
В пятницу из-за репетиции парада перекроют движение транспорта в центре Екатеринбурга
17:13, 20.04.2017
Ищите свой адрес: опубликован список домов Екатеринбурга, в которых в 2017 году пройдет капремонт
16:55, 20.04.20171
Все шутили и смеялись: как в Екатеринбургской гордуме обсуждали наказания для депутатов-прогульщиков
16:30, 20.04.20171
В Екатеринбурге в подъезде жилого дома нашли тела двух мужчин
15:40, 20.04.2017
В Екатеринбурге снесли Успенскую церковь Ново-Тихвинского женского монастыря, которая была старейшим зданием города
15:13, 20.04.2017
Хоккеист Никита Трямкин вернулся из НХЛ в «Автомобилист»
14:38, 20.04.2017
Не дожил до суда: в лечебном учреждении ГУФСИН умер участник бойни на Депутатской
14:11, 20.04.2017
В Екатеринбурге начался суд над рецидивистом по кличке Паровоз, который зарубил и сжег четырех человек
13:34, 20.04.2017
В НИИ ОММ провели уникальную операцию малышу прямо в утробе матери: это спасло жизнь младенцу
13:05, 20.04.20171
Все ритмы мира: в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Безумные дни»
13:04, 20.04.2017
Найдена самая благоприятная для жизни планета
12:38, 20.04.2017
В полиции Верхней Пышмы ищут очевидцев нападения мужчины с ножом на мальчика прямо на улице
11:36, 20.04.2017
В Екатеринбурге пьяный мужчина чуть не убил своего четырехлетнего сына, ударив его головой об асфальт
10:55, 20.04.2017
В Екатеринбурге ищут 15-летнюю девочку, которая уходит из дома не в первый раз
10:08, 20.04.2017
На Полевском тракте около Горного Щита водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода
09:27, 20.04.2017
В Екатеринбурге произошел пожар в газовой котельной у заправки «Лукойл» на Базовом
09:12, 20.04.2017
В Нижнем Тагиле коллектор звонит по ночам и угрожает девушке убийством за долги отчима
08:47, 20.04.20171
Коляду сняли в антироссийском фильме против его воли: «Как-то все омерзительно подается»
08:25, 20.04.2017
Самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи
08:19, 20.04.2017
В Екатеринбурге до конца 2017 года построят новую ледовую арену
21:00, 19.04.2017
19 апреля в Екатеринбурге: личность убийцы Ирины Вахрушевой и отсутствие бюджетных мест
20:52, 19.04.2017
Руководитель администрации свердловского губернатора заработал за год в семь раз больше главы региона
20:20, 19.04.20171
В Екатеринбурге запретят остановку машин еще на трех улицах
19:58, 19.04.2017
Свердловская ГИБДД выступила со спецобращением из-за надвигающихся снегопадов
19:41, 19.04.20171
В Екатеринбурге в районе Академический к 2018 году построят две улицы
19:04, 19.04.2017
Экс-главе Верх-Исетского района на месяц продлили домашний арест
18:35, 19.04.2017
Глава свердловской ГИБДД назвал самую опасную трассу в области
17:47, 19.04.2017
Шесть человек пострадали при столкновении иномарки и медицинского УАЗика на трассе под Екатеринбургом
17:19, 19.04.2017

На ремонт старинного дома Петровых, куда переедет отряд «Каравелла», будет выделено еще 23 миллиона рублей

На ремонт старинного дома Петровых, куда переедет отряд «Каравелла», будет выделено еще 23 миллиона рублей
16+
Фото: roomple.ru

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

В Екатеринбурге объявили конкурс на второй этап капитального ремонта старинного дома Петровых на Февральской революции. Часть здания отдали в пользование отряду «Каравелла» еще в 2016 году.
 
По документам на сайте Госзакупок, на второй этап ремонта из госбюджета выделят 23,5 миллиона рублей. 
 
В списке работ стоят «ремонт наружного водопровода и выпуска канализации с восстановлением благоустройства». Здесь будет класс для фехтования, штурманский класс, морской музей, киностудия, пресс-центр, школа журналистики, кают-компания для отдыха и зрительный зал. Здесь же откроется музей Крапивина, многие экспонаты для которого передал сам Владислав Петрович. Представители отряда «Каравелла» показали проектные планы.
 
Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2017 года.
  • На первый этап работ было выделено 12 миллионов рублей. Заново сложили пол и потолок, была замена крыши. Также поменяли и окна, сделали металлические балки между этажами. В здании еще установят большое окно, через которое можно будет заносить яхты на ремонт. Предполагается финансирование ремонта особняка в течение 3 лет.
  • Каменный двухэтажный особняк 1910 года – один из хорошо сохранившихся образцов архитектуры модерна в Екатеринбурге. В 1918 году в нём был штаб Красной гвардии. По словам историков, из него, оставляя город войскам Колчака, уходили красногвардейцы. Позже здесь была коммунальная квартира, а потом Дом творчества. До того как здание передали «Каравелле», оно полтора пустовало.

Пресс-центр

Пресс-центр

Учебный класс

Учебный класс

Гостевая

Гостевая
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 21.04.2017, 13:25
Тэги: ЖКХ, Строительство, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Интервью Взрыв Храм святой Екатерины Война ритуальных агентств Волейбол Крушение самолета под Ростовом Психология Религия Горящие авто Деньги Убийство в Рахмангулово Позитив Женщины Дорожные воины Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Общественный транспорт Здоровье Животные Новости Доска позора Отдых ДТП Выставки Снос монастыря на Качканаре ЖКХ Тест Строительство В Екатеринбурге -40 градусов Хоккей ВУЗ Мотоциклы Гололед Музыка Приостановка полетов в Египет Политика Убийство Ирины Вахрушевой Взятки Экономия Новости России Еда Происшествия Медицина Грипп Мультимедиа Футбол Конкурсы Авто Опрос Скандалы История Екатеринбурга Ту 154 Недвижимость Жизнь в городе Горячее Расстрел на Депутатской Путин Растения Бизнес Скандал с Новиковым Военный репортаж Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Бэби-боксы ЗАГС Смерть Высокие технологии Репортаж ЧМ-2018 Дом-2 Ловец покемонов Катастрофа Приговор Лошагину Сибирская язва Коллекторы Ельцин-центр Необычное Спорт Новый год Дети Обрушение крыши на Калинина В Египте разбился самолет с российскими туристами Студенты Транспортная реформа Пусть говорят Афиша Криминал Самолет Искусство Образование ГИБДД Ошибки врачей Дороги ИГИЛ Экономика Кризис и санкции Секс Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Статистика Красота Видео История успеха Розыск Кто заработал Голодовка в колонии Развлечения Корь Мировые новости Биатлон Слухи Рейтинг Рецензия Хэллоуин-2015 Лайфхак Отключение света Уралмаш, Эльмаш Новости дня Пожар Мода Расстрел Дело Пьянкова Отношения Фото Школа СМИ Знаменитости МЧС Шоу-бизнес Культура Расписание Скорая помощь Суд Парковки Самолет Минобороны упал в Якутии Мужчины Личное Грипп в Екатеринбурге Интернет Транспорт Семья Эксклюзив Баскетбол Погода Туризм Производство Мистика

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru