На ремонт старинного дома Петровых, куда переедет отряд «Каравелла», будет выделено еще 23 миллиона рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

В Екатеринбурге объявили конкурс на второй этап капитального ремонта старинного дома Петровых на Февральской революции. Часть здания отдали в пользование отряду «Каравелла» еще в 2016 году.

По документам на сайте Госзакупок, на второй этап ремонта из госбюджета выделят 23,5 миллиона рублей.

В списке работ стоят «ремонт наружного водопровода и выпуска канализации с восстановлением благоустройства». Здесь будет класс для фехтования, штурманский класс, морской музей, киностудия, пресс-центр, школа журналистики, кают-компания для отдыха и зрительный зал. Здесь же откроется музей Крапивина, многие экспонаты для которого передал сам Владислав Петрович. Представители отряда «Каравелла» показали проектные планы.

Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2017 года.