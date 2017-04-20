В Екатеринбурге поймали грабителя, нападавшего на прохожих с газовым баллончиком

Мужчина подозревается в нескольких нападениях.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017
В Екатеринбурге задержали мужчину, напавшего на таксиста в ночь на 16 апреля, сообщили в УМВД по городу 21 апреля.
Подозреваемый пытался ограбить таксиста, угрожая ему перцовым баллончиком, однако водитель сумел дать нападавшему отпор. Таксист обратился в полицию и рассказал, что неизвестный мужчина пытался отобрать у него деньги, а затем скрылся. Расследуя это преступление, полицейские вышли на мужчину, который оказался серийным грабителем.
В полиции сообщили, что екатеринбуржец неоднократно нападал на мужчин и женщин на улице, угрожая им газовым баллончиком. Так, в ноябре 2016 года на улице Онуфриева он ограбил женщину, отобрав у нее ценные вещи и деньги.
- Мужчина освободился из тюрьмы в 2010 году, после чего неофициально работал на стройке. Был судим за кражи и оборот наркотиков.
- Полицейские разыскивают возможных жертв задержанного, а также тех, кто обладает информацией о других преступлениях, к которым он может быть причастен. Сообщить инормацию можно по телефонам +7 (965) 526-80-44 (уголовный розыск), 356-42-04 (дежурная часть) либо 02.