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В Екатеринбурге поймали грабителя, нападавшего на прохожих с газовым баллончиком

В Екатеринбурге поймали грабителя, нападавшего на прохожих с газовым баллончиком
16+
Фото: УМВД по Екатеринбургу
Мужчина подозревается в нескольких нападениях.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

В Екатеринбурге задержали мужчину, напавшего на таксиста в ночь на 16 апреля, сообщили в УМВД по городу 21 апреля.
 
Подозреваемый пытался ограбить таксиста, угрожая ему перцовым баллончиком, однако водитель сумел дать нападавшему отпор. Таксист обратился в полицию и рассказал, что неизвестный мужчина пытался отобрать у него деньги, а затем скрылся. Расследуя это преступление, полицейские вышли на мужчину, который оказался серийным грабителем.
 
 
В полиции сообщили, что екатеринбуржец неоднократно нападал на мужчин и женщин на улице, угрожая им газовым баллончиком. Так, в ноябре 2016 года на улице Онуфриева он ограбил женщину, отобрав у нее ценные вещи и деньги. 
 
 
  • Мужчина освободился из тюрьмы в 2010 году, после чего неофициально работал на стройке. Был судим за кражи и оборот наркотиков. 
  • Полицейские разыскивают возможных жертв задержанного, а также тех, кто обладает информацией о других преступлениях, к которым он может быть причастен. Сообщить инормацию можно по телефонам +7 (965) 526-80-44 (уголовный розыск), 356-42-04 (дежурная часть) либо 02.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 21.04.2017, 14:49
Тэги: Происшествия
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