В Екатеринбурге снова срываются аукционы на проведение ремонта дорог

В антимонопольную службу вновь поступили жалобы с указанием нарушений при проведении аукциона по выбору подрядчика.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

Конкурсы на ремонт дорог в Екатеринбурге снова могут сорваться. Так как в УФАС по Свердловской области вновь поступили жалобы на аукционы по выбору подрядчиков для проведения этих работ. По данным «РТС-тендер», антимонопольщикам были направлены два обращения: первое – от ОАО «Трест Уралтрансспецстрой», второе – от ИА «Уралинформбюро». Авторы жалоб попросили приостановить определение подрядчика на проведение работ по ремонту дорог из-за нарушений в аукционной документации.



Муниципальное казенное учреждение «Городское благоустройство» должно было выбрать победителя двух тендеров на общую сумму в 1 миллиард 189 миллионов рублей уже 24 апреля. Всего на муниципальный контракт претендуют четыре компании. Но если УФАС согласится с наличием нарушений в документации, подведение итогов конкурса будет отменено.



Добавим, что торги на ремонт дорог в Екатеринбурге были объявлены еще 28 февраля. Однако месяц назад ИА «Уралинформбюро» уже добилось продления конкурса.