В Екатеринбурге таксисты пожаловались в УФАС на Кольцово из-за новых правил парковки

Ответ должны дать в течение месяца.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

Заявителем выступил ИП Попов. Заниматься делом будет отдел, работающий с ограничениями монополистической деятельности.

– Антимонопольный орган рассматривает заявление или материалы в течение одного месяца со дня их представления. В случае недостаточности или отсутствия доказательств, позволяющих антимонопольному органу сделать вывод о наличии или об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства, антимонопольный орган для сбора и анализа дополнительных доказательств вправе продлить срок рассмотрения заявления или материалов, но не более чем на два месяца, — сообщили e1 в УФАС.