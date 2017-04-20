В Екатеринбурге таксисты пожаловались в УФАС на Кольцово из-за новых правил парковки

Ответ должны дать в течение месяца.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017
От таксистов Екатеринбурга в свердловское УФАС поступила жалоба на новые правила парковки на территории аэропорта Кольцово. Водители недовольны, что теперь при повторном заезде туда за один и тот же час надо будет платить за стоянку с первой минуты.
Заявителем выступил ИП Попов. Заниматься делом будет отдел, работающий с ограничениями монополистической деятельности.
– Антимонопольный орган рассматривает заявление или материалы в течение одного месяца со дня их представления. В случае недостаточности или отсутствия доказательств, позволяющих антимонопольному органу сделать вывод о наличии или об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства, антимонопольный орган для сбора и анализа дополнительных доказательств вправе продлить срок рассмотрения заявления или материалов, но не более чем на два месяца, — сообщили e1 в УФАС.
- На прошлой неделе таксисты уже пожаловались президенту Владимиру Путину, написали письма в прокуратуру, ФАС, ГИБДД и мэру Ройзману.
- Глава областной ГИБДД Юрий Демин ответил, что они не будет вмешиваться в конфликт таксистов и администрации аэропорта.