В Екатеринбурге вместо завода у ЦПКиО построят новый жилой комплекс

А завод, который сейчас расположен в квадрате улиц Фурманова-Цвиллинга-Щорса и Машинной, могут снести или перевести в другое место.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

С карты Екатеринбурга может исчезнуть промплощадка завода имени Воровского (ЗИВ), вместо которого планируют построить жилой район, сообщает «Уралинформбюро» сегодня, 21 апреля.

Завод будет работать, но в другом месте

Как пишет источник, сам завод продолжит существование как юридическое лицо. А вот место, на котором он будет работать, пока определяется. Есть вероятность, что предприятию не придется покидать площадку в центре города. Это зависит от того, будет ли застраиваться жильем территория в квадрате этих улиц.

Район у ЦПКиО в Екатеринбурге

В мэрии считают, что застройка этого квартала - шанс решить транспортную проблему в районе, прилегающем к ЦПКиО имени Маяковского. Например, запустить удобный пешеходный трафик от улицы Белинского по мосту через Исеть к главному входу в парк и связать территорию ЗИВ с кварталами, расположенными на Белинского и Щорса.

Конкурс на лучший проект реновации промплощадки завода имени Воровского стартовал в Екатеринбурге 20 марта. Имя победителя будет озвучено в рамках международной выставки «ИННОПРОМ».

В Екатеринбурге есть подобный опыт: на площадке бывшего Исетского пивзавода построили торговый центр, а на месте когда-то существовавшей автоколонны № 1212 теперь высится жилой комплекс «Малевич».

ООО «Машиностроительный завод им. В.В. Воровского» - одно из немногих предприятий России, которое специализируется на производстве продукции для геологоразведочных и инженерно-изыскательных работ. Это завод оборудования, производящий буровые установки.

1 марта 1923 года на предприятии была выпущена первая продукция, а в сентябре того же года заводу по просьбе коллектива было присвоено имя Вацлава Вацлавовича Воровского – первого дипломата Советского государства, который был видным деятелем партии, профессиональным журналистом и публицистом.

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