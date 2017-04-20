В Екатеринбурге волонтеры раздадут семь тысяч георгиевских лент

Выдавать их будут в понедельник, 24 апреля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

В Екатеринбурге будут бесплатно раздавать георгиевские ленточки в рамках всероссийской акции движения «Волонтеры Победы», написал 21 апреля ЕАН.

Пункты раздачи будут работать на Вайнера, набережной Рабочей Молодежи, площади 1905 года, около Ельцин Центра и на площади Труда. Они откроются в понедельник, 24 апреля, волонтеры выдадут ленты с 12 до 17 часов.

Горожанам будут не только выдавать ленты, но и рассказывать, почему нельзя носить их вместо шнурков.

— Мы проводим эту акцию с 2005 года. В этом году ленты будут выдавать в центре города в людных местах, чтобы как можно больше людей получили ленты. Волонтеры объяснят, что нужно относиться к ним с гордостью и уважением и носить правильно, — рассказала JustMedia замруководителя свердловского отделения «Волонтеров Победы» Анастасия Семеновых.