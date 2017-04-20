В Первоуральске девятилетний ребенок упал с высоты 16-го этажа

Мальчик погиб на месте.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017
В Первоуральске 20 апреля погиб девятилетний мальчик - ребенок выпал из окна 16 этажа, сообщает портал «Городские вести».
О трагедии стало известно 20 апреля, в четверг, около половины восьмого вечера. Девятилетний ребенок выпал из окна на 16-м этаже дома № 23 на улице Емлина. Мальчик упал на спину на козырек подъезда, от полученных травм он скончался на месте.
По предварительным данным, ребенок не удержался и сорвался с балкона общего пользования, на котором были открыты окна. О причинах трагедии информации пока нет, правоохранительные органы начали проверку.
- 11 апреля 2017 года на этой же улице в Первоуральске произошло аналогичное ЧП: из окна многоэтажки выпала 15-летняя девушка. Как сообщает портал, после падения она была еще жива, но скончалась в машине скорой помощи.