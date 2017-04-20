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В Первоуральске девятилетний ребенок упал с высоты 16-го этажа

В Первоуральске девятилетний ребенок упал с высоты 16-го этажа
16+
Фото: www.gorodskievesti.ru
Мальчик погиб на месте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

В Первоуральске 20 апреля погиб девятилетний мальчик - ребенок выпал из окна 16 этажа, сообщает портал «Городские вести».
 
О трагедии стало известно 20 апреля, в четверг, около половины восьмого вечера. Девятилетний ребенок выпал из окна на 16-м этаже дома № 23 на улице Емлина. Мальчик упал на спину на козырек подъезда, от полученных травм он скончался на месте. 
 
По предварительным данным, ребенок не удержался и сорвался с балкона общего пользования, на котором были открыты окна. О причинах трагедии информации пока нет, правоохранительные органы начали проверку.
  • 11 апреля 2017 года на этой же улице в Первоуральске произошло аналогичное ЧП: из окна многоэтажки выпала 15-летняя девушка. Как сообщает портал, после падения она была еще жива, но скончалась в машине скорой помощи.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 21.04.2017, 08:27
Тэги: Дети, Происшествия
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