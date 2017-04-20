В Реже на чердаке дома нашли мумию младенца

Тело пролежало на чердаке несколько лет.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017
В Реже во время ремонта на чердаке дома обнаружили мумию младенца, сообщает «Новый регион» 20 апреля.
В Реже на чердаке одного из частных домов строители, проводившие ремонт, нашли мумифицированное тело младенца. В областном Следственном комитете сообщили, что тело новорожденной девочки было обнаружено 12 апреля во время ремонта кровли.
По предварительным данным, труп младенца пролежал на чердаке несколько лет.
- Правоохранительные органы начали проверку, назначены необходимые экспертизы. Следователи намерены проверить всех рожениц, которые стояли на учете в местных медицинских учреждениях.