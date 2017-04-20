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В Реже на чердаке дома нашли мумию младенца

В Реже на чердаке дома нашли мумию младенца
16+
Фото: Сергей Беляев/Наша Газета
Тело пролежало на чердаке несколько лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.04.2017

В Реже во время ремонта на чердаке дома обнаружили мумию младенца, сообщает «Новый регион» 20 апреля.
 
В Реже на чердаке одного из частных домов строители, проводившие ремонт, нашли мумифицированное тело младенца. В областном Следственном комитете сообщили, что тело новорожденной девочки было обнаружено 12 апреля во время ремонта кровли.
 
По предварительным данным, труп младенца пролежал на чердаке несколько лет. 
  • Правоохранительные органы начали проверку, назначены необходимые экспертизы. Следователи намерены проверить всех рожениц, которые стояли на учете в местных медицинских учреждениях.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 21.04.2017, 09:39
Тэги: Дети, Происшествия
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