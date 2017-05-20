Набрели на «лодку»: Бизнесмен из Екатеринбурга Илья Борзенков нашел яхту олигарха Алишера Усманова

Судно за несколько сотен миллионов долларов предприниматель увидел в Монте-Карло.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.05.2017

Предприниматель из Екатеринбурга Илья Борзенков случайно нашел яхту российского миллиардера Алишера Усманова. Об этом бизнесмен написал 21 мая 2017 года на своей странице в соцсети.

Яхта с вертолетом

По словам Борзенкова, яхту Dilbar он увидел на побережье Монте-Карло.

— Прогуливаясь на закате по набережной набрели на «лодку» Алишера Бурхановича, названную в честь матери достопочтенного. Красивая яхта, внушительная (самая большая в мире), с вертолетом. Стоит у причала круизных лайнеров. Восточный мужчина в синей футболке (сам Усманов?) на задней части одной из палуб давал рабочие указания многочисленной челяди, — написал Борзенков (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Яхта блогера-олигарха

Ранее 18 мая 2017 года в сети разошлось видеобращение Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному. Запись была сделана на борту яхты Dilbar.

Алишер Усманов (кадр из видео)

Обращение Усманова разошлось на мемы: «Тьфу на тебя», Я его (интернет — прим. ред.) не пользую, я его развиваю», «Чувствую страшную зависть лузера», «Ты, пожалуйста, извинись».

Сам Усманов среди пользователей интернета получил репутацию «начинающего видеоблогера».