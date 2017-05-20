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Набрели на «лодку»: Бизнесмен из Екатеринбурга Илья Борзенков нашел яхту олигарха Алишера Усманова

Набрели на «лодку»: Бизнесмен из Екатеринбурга Илья Борзенков нашел яхту олигарха Алишера Усманова
16+
Фото: Facebook.com/Илья Борзенков
Судно за несколько сотен миллионов долларов предприниматель увидел в Монте-Карло.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.05.2017

Предприниматель из Екатеринбурга Илья Борзенков случайно нашел яхту российского миллиардера Алишера Усманова. Об этом бизнесмен написал 21 мая 2017 года на своей странице в соцсети.

Яхта с вертолетом

По словам Борзенкова, яхту Dilbar он увидел на побережье Монте-Карло.

— Прогуливаясь на закате по набережной набрели на «лодку» Алишера Бурхановича, названную в честь матери достопочтенного. Красивая яхта, внушительная (самая большая в мире), с вертолетом. Стоит у причала круизных лайнеров. Восточный мужчина в синей футболке (сам Усманов?) на задней части одной из палуб давал рабочие указания многочисленной челяди, — написал Борзенков (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Яхта блогера-олигарха

Ранее 18 мая 2017 года в сети разошлось видеобращение Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному. Запись была сделана на борту яхты Dilbar.

Алишер Усманов (кадр из видео)

Обращение Усманова разошлось на мемы: «Тьфу на тебя», Я его (интернет — прим. ред.) не пользую, я его развиваю», «Чувствую страшную зависть лузера», «Ты, пожалуйста, извинись».

Сам Усманов среди пользователей интернета получил репутацию «начинающего видеоблогера».

  • Бизнесмен Алишер Усманов входит в число 200 богатейших граждан России. Журнал Forbes в 2017 году поместил его на 5-е место, оценив состояние бизнесмена в 15,2 млрд долларов США.
  • Роскошная яхта Dilbar была построена в 2016 году на немецкой верфи Lurssen. Ее длина — 156 метров, крейсерская скорость — около 42 км/ч, общая площадь составляет более 3,8 тысяч квадратных метров. По неофициальным данным, стоимость яхты составляет 600 млн долларов США.
  • В 2016 году Lurssen признала яхту Усманова самой вместительной в мире. В этом ей уступают яхты султана Омана и эмира Абу-Даби.
  • Екатеринбургский предприниматель Илья Борзенков является основателем сети магазинов бытовой электроники «Норд» и сети алкомаркетов.
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Сергей Беляев, 21.05.2017, 14:33
Тэги: Знаменитости
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