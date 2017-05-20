Набрели на «лодку»: Бизнесмен из Екатеринбурга Илья Борзенков нашел яхту олигарха Алишера Усманова

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.05.2017
Предприниматель из Екатеринбурга Илья Борзенков случайно нашел яхту российского миллиардера Алишера Усманова. Об этом бизнесмен написал 21 мая 2017 года на своей странице в соцсети.
Яхта с вертолетом
По словам Борзенкова, яхту Dilbar он увидел на побережье Монте-Карло.
— Прогуливаясь на закате по набережной набрели на «лодку» Алишера Бурхановича, названную в честь матери достопочтенного. Красивая яхта, внушительная (самая большая в мире), с вертолетом. Стоит у причала круизных лайнеров. Восточный мужчина в синей футболке (сам Усманов?) на задней части одной из палуб давал рабочие указания многочисленной челяди, — написал Борзенков (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Яхта блогера-олигарха
Ранее 18 мая 2017 года в сети разошлось видеобращение Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному. Запись была сделана на борту яхты Dilbar.
Алишер Усманов (кадр из видео)
Обращение Усманова разошлось на мемы: «Тьфу на тебя», Я его (интернет — прим. ред.) не пользую, я его развиваю», «Чувствую страшную зависть лузера», «Ты, пожалуйста, извинись».
Сам Усманов среди пользователей интернета получил репутацию «начинающего видеоблогера».
- Бизнесмен Алишер Усманов входит в число 200 богатейших граждан России. Журнал Forbes в 2017 году поместил его на 5-е место, оценив состояние бизнесмена в 15,2 млрд долларов США.
- Роскошная яхта Dilbar была построена в 2016 году на немецкой верфи Lurssen. Ее длина — 156 метров, крейсерская скорость — около 42 км/ч, общая площадь составляет более 3,8 тысяч квадратных метров. По неофициальным данным, стоимость яхты составляет 600 млн долларов США.
- В 2016 году Lurssen признала яхту Усманова самой вместительной в мире. В этом ей уступают яхты султана Омана и эмира Абу-Даби.
- Екатеринбургский предприниматель Илья Борзенков является основателем сети магазинов бытовой электроники «Норд» и сети алкомаркетов.