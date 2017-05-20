Более 200 пассажиров рейса Екатеринбург — Санья 13 часов прождали вылета самолета

Борт, который должен был забрать пассажиров, застрял в Новосибирске.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.05.2017

Пассажиры 13 часов прождали вылета из аэропорта Кольцово вылета в китайский город Санья, сообщает 20 мая 2017 года ТАСС со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Вылет самолета Boeing-757-200 авиакомпании IFly был запланирован 20 мая в 00.25. За пассажирами должен был прилететь борт из Новосибирска. Однако воздушное судно не смогло вылететь из-за технической неисправности.

В итоге авиакомпании пришлось заменить самолет. Пассажиров на время ожидания разместили в гостинице. К 13.00 в Кольцово прилетел новый самолет и рейс состоялся.