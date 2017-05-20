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Более 200 пассажиров рейса Екатеринбург — Санья 13 часов прождали вылета самолета

Более 200 пассажиров рейса Екатеринбург — Санья 13 часов прождали вылета самолета
16+
Фото: Дмитрий Шевалдин/«Наша Газета»
Борт, который должен был забрать пассажиров, застрял в Новосибирске.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.05.2017

Пассажиры 13 часов прождали вылета из аэропорта Кольцово вылета в китайский город Санья, сообщает 20 мая 2017 года ТАСС со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Вылет самолета Boeing-757-200 авиакомпании IFly был запланирован 20 мая в 00.25. За пассажирами должен был прилететь борт из Новосибирска. Однако воздушное судно не смогло вылететь из-за технической неисправности.

В итоге авиакомпании пришлось заменить самолет. Пассажиров на время ожидания разместили в гостинице. К 13.00 в Кольцово прилетел новый самолет и рейс состоялся.

  • По данным Уральской транспортной прокуратуры, на чартерный рейс было забронировано 234 места.
  • 12 мая 2017 года на 9 часов был отложен рейс «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Анталью. На взлете в двигатель самолета попала птица.
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Сергей Беляев, 21.05.2017, 09:58
Тэги: Туризм, Транспорт
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