«На рынке честнее»: свердловский депутат обвинил гипермаркет в Екатеринбурге в обмане покупателей

Народный избранник с трудом купил фрукты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.05.2017

Депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер с трудом смог приобрести фрукты в крупном гипермаркете Екатеринбурга. Об этом народный избранник написал 21 мая 2017 года на своей странице в соцсети.

По словам депутата, он отправился в «Гиперболу» (в ТРЦ «Гринвич») за гранатами. В гипермаркете эти фрукты продавались поштучно. Гранаты были взвешены и на них уже имелись ценники.

— Беру в корзине один, он уже взвешен и ценник наклеен. На весы его, а они вес меньше показывают. Пот прошиб, не верю. Хватаю второй, третий, пятый и везде недовес. Минимум - 10 грамм, максимум - 14. Скажете ерунда? Умножаю на цену и получаю, что от 4 до 6 рублей на каждой гранатине имеют припек в Гиперболе. На Шарташском рынке и то честнее народ, — написал Вегнер (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).