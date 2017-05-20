Ищите себя на фото! Яркие моменты «Ночи музеев – 2017» в фоторепортаже НАШЕЙ

Народа в центре собралось не меньше, чем в крупные праздники.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.05.2017

В ночь с 20 на 21 мая Екатеринбург присоединился к самой масштабной культурной акции «Ночи музеев». Народу собралось так много, что на некоторых площадках все посетители не могли уместиться.

Всего в городе работало 115 площадок. Побывать на всех за один вечер не под силу даже самому активному человеку. Но горожане старались взять от акции максимум и прорывались в самые интересные места.

Если вы были среди них, ищите себя в фоторепортаже НАШЕЙ. А если нет, посмотрите, как прошла культурная бессонница в уральской столице.

Кстати, журналисты НАШЕЙ вели трансляцию с разных площадок «Ночи музеев». Все подробности по ссылке.