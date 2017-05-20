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Ищите себя на фото! Яркие моменты «Ночи музеев – 2017» в фоторепортаже НАШЕЙ
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Ищите себя на фото! Яркие моменты «Ночи музеев – 2017» в фоторепортаже НАШЕЙ

Ищите себя на фото! Яркие моменты «Ночи музеев – 2017» в фоторепортаже НАШЕЙ
16+
Фото: Юнна Зузенкова / НАША ГАЗЕТА
Народа в центре собралось не меньше, чем в крупные праздники.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.05.2017

В ночь с 20 на 21 мая Екатеринбург присоединился к самой масштабной культурной акции «Ночи музеев». Народу собралось так много, что на некоторых площадках все посетители не могли уместиться.

Всего в городе работало 115 площадок. Побывать на всех за один вечер не под силу даже самому активному человеку. Но горожане старались взять от акции максимум и прорывались в самые интересные места.

Если вы были среди них, ищите себя в фоторепортаже НАШЕЙ. А если нет, посмотрите, как прошла культурная бессонница в уральской столице.

Кстати, журналисты НАШЕЙ вели трансляцию с разных площадок «Ночи музеев». Все подробности по ссылке.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 21.05.2017, 03:00
Тэги: Искусство, Культура, Эксклюзив
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