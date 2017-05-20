Наверх
«Теперь заведу «Башенную тетрадь»: новым хранителем водонапорной башни на Плотинке стал городской «летописец»
17:05, сегодня
Открыт набор адвокатов: сторонники Навального в Екатеринбурге готовятся к новым задержаниям
16:38, сегодня
Пора прощаться с Землей: Стивен Хокинг посоветовал человечеству искать новую планету для жизни
15:43, сегодня1
В Екатеринбурге трамвай разворотил правый бок иномарке
15:08, сегодня
Рулонные шторы – идеальное решение для ваших окон
Набрели на «лодку»: Бизнесмен из Екатеринбурга Илья Борзенков нашел яхту олигарха Алишера Усманова
14:33, сегодня
Вспомнят Октябрьскую революцию: что споют в День России в Екатеринбурге
13:35, сегодня
«На рынке честнее»: свердловский депутат обвинил гипермаркет в Екатеринбурге в обмане покупателей
12:36, сегодня2
Если деньги не работают, то их становится меньше: банкиры Екатеринбурга рассказали, как выгодно вложить свои сбережения
Житель Сухого Лога, выстреливший в глаз знакомому, получил условный срок
12:09, сегодня
В Екатеринбурге утонул 9-летний мальчик
11:24, сегодня
«Упрекнуть ребят не в чем»: Сборная России по хоккею не прошла в финал чемпионата мира
10:35, сегодня
Более 200 пассажиров рейса Екатеринбург — Санья 13 часов прождали вылета самолета
09:58, сегодня
Ищите себя на фото! Яркие моменты «Ночи музеев – 2017» в фоторепортаже НАШЕЙ
03:00, сегодня
Екатеринбуржцы обрушили сайт «Ночи музеев»
19:04, 20.05.2017
«Ночь музеев – 2017» в Екатеринбурге глазами журналистов НАШЕЙ – онлайн-трансляция
18:39, 20.05.2017
В Нижнем Тагиле сотрудники фонда «Добрые руки» задушили бездомную собаку на глазах у прохожих
18:37, 20.05.20175
Свердловскую область ждет резкое похолодание
18:08, 20.05.20171
В Свердловской области грузовик сбил молодого человека с велосипедом
17:24, 20.05.2017
Победа свердловских политиков, драка Шипулина с чиновником мэрии и концерт Uma2rman: фоторепортаж с «Матча звезд»
17:00, 20.05.2017
Ученые открыли антитело, которое заставляет иммунитет убивать раковые клетки
15:26, 20.05.2017
На свердловской трассе трактор упал в кювет и встал на крышу
14:29, 20.05.2017
В Свердловской области ручей канализационных отходов стекает с железнодорожной станции в реку
13:54, 20.05.2017
Екатеринбург попал в десятку самых музейных городов России
13:32, 20.05.20171
Ученые нашли способ лечить переломы без гипса
12:54, 20.05.2017
Центробанк РФ объяснил, почему выросли цены на продукты
11:53, 20.05.20171
В Екатеринбурге «Фольксваген» сбил 11-летнюю велосипедистку
11:27, 20.05.2017
В Екатеринбурге трамвай столкнулся с Rolls-Royce за 20 миллионов рублей
11:02, 20.05.20171
Крупный пожар произошел на щебеночном заводе под Екатеринбургом
10:28, 20.05.2017
В аэропорту Екатеринбурга рейс в Китай задержали на 13 часов
09:59, 20.05.2017
19 мая в Екатеринбурге: подготовка к Ночи музеев и The Prodigy
21:47, 19.05.20172
Ученые выяснили, какая соцсеть наносит максимальный вред здоровью
21:20, 19.05.20174
Девушку из Нижнего Тагила посадили в тюрьму за попытку украсть шампунь
20:50, 19.05.20176
В Качканаре машина придавила собственного хозяина
20:25, 19.05.20172
Екатеринбург «засветился» в новом клипе группы The Prodigy: на кадрах есть памятник «Битлз», Плотинка, переход имени Цоя
20:10, 19.05.20171
В Серове надувной батут опрокинулся на пятилетнюю девочку
19:54, 19.05.2017
Самодельная тату-машинка, взломщик решеток и государственные награды: в Екатеринбурге открылся музей не для посторонних
19:30, 19.05.2017
В Екатеринбурге из окна третьего этажа выпала черепашка и получила смертельную травму
19:25, 19.05.2017
В популярном лицее Екатеринбурга Роспотребнадзор нашел многочисленные нарушения
19:05, 19.05.2017
Фасады здания железнодорожного вокзала Екатеринбурга перекрасят в «исторический цвет»
18:30, 19.05.2017
В Екатеринбурге покажут личные вещи Иосифа Сталина
18:11, 19.05.2017
Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей» в пятый раз стал папой: у него родилась дочка Иоанна
18:05, 19.05.20171
Не сможет принять участие в «Забеге»: в Нижнем Тагиле стая собак напала на девушку во время ее пробежки
17:40, 19.05.20172
Футболисты «Урала» сыграли в «Квадрат» на вертолетной площадке «Высоцкого» в Екатеринбурге
17:00, 19.05.2017
Доступ закрыт: в Свердловской области на уличные колонки навесили замки
16:58, 19.05.20171
Бездомные животные станут участниками «Ночи музеев» в Екатеринбурге
16:36, 19.05.2017
Белореченскую перекрывают из-за прокладки трубопровода: часть автобусов будут ходить по новым схемам
15:37, 19.05.2017
Посылки из Китая будут прилетать мгновенно: «Почта России» запустила прямые рейсы из Харбина до Екатеринбурга
15:01, 19.05.2017
Администрация Екатеринбурга получила штраф за плохую чистку дорог зимой
14:55, 19.05.20171
Обвиняемого в изнасиловании и убийстве Оли Медведевой из Екатеринбурга проверят на вменяемость
13:43, 19.05.2017
Все было замечательно, пока не пришел Дэвид: рецензия на фильм «Чужой: Завет»
13:39, 19.05.2017
В Железнодорожном районе судебные приставы за один раз снесли два кафе и продуктовый
13:06, 19.05.2017
Тагильчанин спас 85-летнюю женщину и мужчину из горящего дома
12:56, 19.05.2017

Открыт набор адвокатов: сторонники Навального в Екатеринбурге готовятся к новым задержаниям

Открыт набор адвокатов: сторонники Навального в Екатеринбурге готовятся к новым задержаниям
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Оппозиционеры набирают юристов в преддверии нового митинга.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.05.2017

Глава штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Виктор Бармин пригласил юристов поучаствовать в «снижении количества задержанных». Свой призыв Бармин 21 мая 2017 года опубликовал на странице в соцсети.

По словам главы штаба, помощь юристов потребуется 12 июня 2017 года. На эту дату запланирован новый протестный митинг.

— Количество и возможности адвокатов, работавших на волонтерских началах, обеспечивших поддержку всем задержанным, не безграничны. 12 июня нам будет нужно больше помощников для того, чтобы процент задержанных не увеличился. Чем нас будет больше — и участников, и помощников — тем меньше будет желания у полиции нарушать законы, — написал Бармин.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 21.05.2017, 16:38

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Медицина Спорт Корь Убийство в Рахмангулово Смерть Искусство Суд Транспортная реформа Расстрел на Депутатской Обрушение крыши на Калинина Строительство Дело Пьянкова Репортаж Отключение света Уралмаш, Эльмаш Кто заработал Жизнь в городе Растения Туризм Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Эксклюзив Розыск Горящие авто Самолет Дом-2 Голодовка в колонии Личное Ловец покемонов В Екатеринбурге -40 градусов Коллекторы Политика Новости Путин Криминал Психология Футбол Видео Мужчины Тест Хоккей Пусть говорят Здоровье Снос монастыря на Качканаре Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Мистика Ельцин-центр Екатеринбуржцы в разных странах Интервью Фото Школа Дети Культура Высокие технологии Доска позора Ту 154 Необычное Семья ИГИЛ Рецензия Парковки Приговор Лошагину Убийство Ирины Вахрушевой Животные Секс ДТП МЧС Женщины Пожар Грипп Хэллоуин-2015 Бэби-боксы Самолет Минобороны упал в Якутии Выставки Мода Экономия Ошибки врачей Лайфхак Недвижимость Развлечения Новости дня Биатлон ЖКХ Расстрел Дорожные воины ЧМ-2018 Мультимедиа Отношения Скандалы Горячее Кризис и санкции Мотоциклы Знаменитости Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Расписание ЗАГС Красота Еда Приостановка полетов в Египет ГИБДД Позитив Статистика Рейтинг Общественный транспорт Война ритуальных агентств Сибирская язва Военный репортаж Интернет Истории 9 мая Студенты Волейбол Происшествия Религия Экономика В Египте разбился самолет с российскими туристами Катастрофа 9 мая Новости России Транспорт Мировые новости Авто Скорая помощь Храм святой Екатерины Новый год Погода Отдых Скандал с Новиковым Баскетбол Образование Конкурсы ВУЗ История успеха Взятки Слухи Афиша Крушение самолета под Ростовом СМИ Опрос Производство Дороги Шоу-бизнес Бизнес История Екатеринбурга Музыка Грипп в Екатеринбурге Гололед Деньги Взрыв

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru