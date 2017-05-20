Открыт набор адвокатов: сторонники Навального в Екатеринбурге готовятся к новым задержаниям

Оппозиционеры набирают юристов в преддверии нового митинга.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.05.2017
Глава штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Виктор Бармин пригласил юристов поучаствовать в «снижении количества задержанных». Свой призыв Бармин 21 мая 2017 года опубликовал на странице в соцсети.
По словам главы штаба, помощь юристов потребуется 12 июня 2017 года. На эту дату запланирован новый протестный митинг.
— Количество и возможности адвокатов, работавших на волонтерских началах, обеспечивших поддержку всем задержанным, не безграничны. 12 июня нам будет нужно больше помощников для того, чтобы процент задержанных не увеличился. Чем нас будет больше — и участников, и помощников — тем меньше будет желания у полиции нарушать законы, — написал Бармин.
- 26 марта 2017 года в Екатеринбурге на площади Труда прошел несанкционированный митинг против коррупции. На акцию пришли более 4 тысяч человек.
- Во время митинга было задержано 12 человек.