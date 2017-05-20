Вспомнят Октябрьскую революцию: что споют в День России в Екатеринбурге

Подготовлен репертуар для сводного хора уральской столицы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.05.2017
Для сводного хора Екатеринбурга подготовлен репертуар, который будет исполнен в День России 12 июня в Историческом сквере, сообщает 21 мая 2017 года официальный портал города.
Всего в списке 16 песен. Среди них как народные, так и композиции «патриотически значимые». Организаторы также решили отметить в репертуаре 100-летие событий в октябре 2017 года.
Среди песен в списке заявлены: «Погоня» из фильма «Неуловимые мстители» (песня как раз и заявлена к событиям октября), «Я рожден в СССР» (в эту песню Олега Газманова обещают добавить рэп), «Рассея» (группа «Любэ») и тому подобное.
- Сводный хор Екатеринбурга составляют из участников академических, народных, профессиональных, любительских, детских, студенческих и ветеранских коллективов.
- Музыкальное сопровождение хору обеспечит военный оркестр Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа.
- В 2015 году сводный хор собрал 1 500 человек, которые пели 12 июня с 12.00 до 13.15.