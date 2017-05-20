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Вспомнят Октябрьскую революцию: что споют в День России в Екатеринбурге

Вспомнят Октябрьскую революцию: что споют в День России в Екатеринбурге
16+
Фото: ekburg.ru
Подготовлен репертуар для сводного хора уральской столицы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.05.2017

Для сводного хора Екатеринбурга подготовлен репертуар, который будет исполнен в День России 12 июня в Историческом сквере, сообщает 21 мая 2017 года официальный портал города.

Всего в списке 16 песен. Среди них как народные, так и композиции «патриотически значимые». Организаторы также решили отметить в репертуаре 100-летие событий в октябре 2017 года.

Среди песен в списке заявлены: «Погоня» из фильма «Неуловимые мстители» (песня как раз и заявлена к событиям октября), «Я рожден в СССР» (в эту песню Олега Газманова обещают добавить рэп), «Рассея» (группа «Любэ») и тому подобное.

  • Сводный хор Екатеринбурга составляют из участников академических, народных, профессиональных, любительских, детских, студенческих и ветеранских коллективов.
  • Музыкальное сопровождение хору обеспечит военный оркестр Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа.
  • В 2015 году сводный хор собрал 1 500 человек, которые пели 12 июня с 12.00 до 13.15.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 21.05.2017, 13:35
Тэги: Культура, Музыка
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