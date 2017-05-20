«Теперь заведу «Башенную тетрадь»: новым хранителем водонапорной башни на Плотинке стал городской «летописец»

Корреспондент НАШЕЙ пообщался со смотрителем одной из самых маленьких выставок, участвовавших в «Ночи музеев».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.05.2017

Во время прошедшей накануне «Ночи музеев» свои двери для гостей масштабной культурной акции распахнула и водонапорная башня на Плотинке. Хотя многие екатеринбуржцы, которым приходится ежедневно проезжать мимо одного из символов города, наверняка даже не догадывались, что на первом этаже башни размещается выставка. Более того, недавно у башни появился новый хранитель, биография которого не менее интересна, чем история этого необычного музея, который разместился на площади всего в 12 квадратных метров. В Международный день музеев корреспондент НАШЕЙ пообщался с новым хранителем и подготовил фоторепортаж для тех, кому еще не довелось побывать в башне.

История башни и ее хранители

Экспозиция «Метальная лавка», которая разместилась на первом этаже водонапорной башни, действительно была одной из самых маленьких площадок нынешней «Ночи музеев».

Поэтому неудивительно, что многие посетители, ожидающие чего-то большего, немного разочаровывались, когда попадали внутрь. Однако новый хранитель башни и, как он сам себя называет, «летописец Екатеринбурга» Денис Большаков очень старался в этот вечер рассказать как можно больше интересных подробностей, которые он успел разузнать за неделю работы на новом месте. А тут действительно есть, что рассказать.

Водонапорная башня была построена еще в 1887 году для обслуживания мастерских Уральской горнозаводской железной дороги, которые расположились в том самом месте, где с 1726 по 1876 годы находился Екатеринбургский монетный двор. Воду, которая использовалась для нужд производственных цехов, закачивали в бак на втором этаже башни прямо из Исети.

– И в зимнее время ее приходилось подогревать, чтобы не замерзала, – заметил Большаков.

Но в 1946-м, когда железнодорожные мастерские поменяли свой адрес, бак убрали. А сама башня превратилась в жилой дом, так как во время войны в Свердловск массово эвакуировали людей и под жилье отдавали все подряд. Две семьи – одна на первом этаже, другая на втором – жили тут вплоть до 1962 года. При этом внутри поставили перегородки, благодаря чему в каждой квартире была одна большая комната, другая – поменьше и прихожая-кухня.

Причем на втором этаже, как лично убедился корреспондент НАШЕЙ, эти перегородки остались до сих пор.

Правда сейчас второй этаж практически не используется. Он заставлен сундуками и ящиками с вещами, которые остались в башне еще с советских времен.

– Конечно, было бы неплохо проводить здесь какие-нибудь квесты для гостей. Но лестница небезопасна, поэтому водить сюда посетителей нельзя, - рассказал новый хранитель.

С 1973 года на первом этаже башни разместился сувенирный магазин. А экспозиция «Метальная лавка» размещается там с 1995 года. Выставку старинных изделий из уральского металла создал кузнец Александр Лысяков. Тогда же у башни появился первый хранитель. Им стал художник Виктор Махотин.

Тогда башня стала местом встреч уральских художников и обмена разными интересными вещицами.

С 2002 года, после смерти Махотина, хранителем был фотограф Иван Рыжков. Но после его трагической смерти в 2009-м четыре года двери башни были закрыты. Она вновь открылась для посетителей лишь в 2013-м, когда хранителем стал Геннадий Комков.

– У него была большая коллекция значков, которые он дарил посетителям, - объяснил Денис Большакова, – Но сейчас экспонаты все музейные, и я уже не имею права их менять.

«Око Саурона»

С 2016 года башню официально передали в ведение Музея истории Екатеринбурга. И пару месяцев назад в сети появилось следующее объявление:

«Дело в том, что у нашей Водонапорной башни нет хранителя, своеобразного ока Саурона. Этот человек должен быть бдительным и ответственным, как Темный Владыка, проводить экскурсии для всех желающих заглянуть в башню, заботиться о ней и собирать дань в кассу, - говорилось в этом объявлении с припиской в конце: «Помним, что Саурон не пил и не курил!»

Об этой вакансии Денис Большаков узнал от брата, который увидел объявление в сети.

– И тогда я пришел к директору музея, с которым, кстати, сотрудничаю уже давно, - рассказал 42-летний екатеринбуржец. – Я пишу тетради-летописи Екатеринбурга, куда собираю пожелания городу, и потом передаю их в музей. Собственно, из-за этого выбор, наверное, и пал на меня.

И с 12 апреля Денис начал работать на новом месте. По его словам, первые дни здесь там было очень холодно, пока не принесли обогреватель.

– Поэтому башня зимой и не работает, так как не отапливается, – объяснил Большаков.

200-летний замок и «гильотина» для табака

Большинство предметов, которые некогда принесли в башню местные жители, – начала XX века. Например, печные дверцы, весы для зерна, вафельницы и формы для печатных пряников или утюги, каждый из которых весит по несколько килограммов.

Но есть и более старые. Например, вот этому секирному замку 200 лет.

– Вот керосиновая лампа, это железнодорожный фонарь, а по центру – один из фонарей, которые в 1973 году по случаю 250-летия Плотинки повесили по всему Историческому скверу, - рассказал хранитель, указывая наверх. – Но потом они куда-то исчезли, остался только один.

А вот эта странная вещица, похожая на миниатюрную гильотину, использовалась для резки табака. Собственно, она так и называется – табакорезка.

Рукописная летопись города

Завершив рассказ про башню и экспозицию, новый хранитель заметил, что будет рад, если екатеринбуржцы вновь начнут приносить в башню старинные изделия из металла. Но при этом «летописец» добавил, что ему все-таки немножко грустно от того, что теперь он привязан к одному месту.

– Так как раньше бегал везде, как журналист, - признался Большаков, который уже 10 лет ведет «рукописные летописи».– То есть ходил на различные мероприятия и, так сказать, «приставал» к людям, чтобы оставили пожелания городу.

А началось все с личных дневников. Но уже с 14-й тетради он стал посвящать свои «летописи» жизни Екатеринбурга. Сейчас Большаков ведет уже 149-ю. При этом часть его терадей хранится в Музее истории Екатеринбурга, другая – в Музее Б.У.Кашкина.

И кто уже в них только не писал – и министры, и режиссеры, и художники, и спортсмены. В «летописях» оставляли записи Горбачев, Наина Ельцина, главы региона и города. Кроме росписей и пожеланий, в тетрадях вклеены вырезки из газет, фотографии, рисунки. Но есть там и записи в духе: «Хочу нормальные дороги!».

– А как, собственно, у вас появилась такая идея?

– Я 12 лет проработал рубщиком мяса на рынке, – начал Денис издалека. – И познакомился там с бабулькой, которая всегда приходила за косточками для своей собачки.

Бабулька эта оказалась преподавателем архитектурно-художественной академии, которая в итоге научила Большакова рисовать.

– И, можно сказать, она меня и «заразила» этим творчеством, – говорит Большаков.

После этого он поступил на худграф в Нижнем Тагиле. Но отучившись там всего год, перевелся на рекламу в УрГПУ, где перевелся на пиарщика, чтобы побыстрее покончить с учебой.

– То есть, получается, я – рубщик-пиарщик, - смеется Большаков. – Но по специальности я не работал. Разве что себя самого пиарил. А так после рубщика мяса на рынке я немного поработал поваром, а теперь вот стал хранителем башни.

«Башенная тетрадь»

«Летопись» же, конечно, никакого дохода ему никогда не приносила, а совсем наоборот. По словам Большакова, он исписал уже 2 тысячи ручек и столько же фломастеров. Тем не менее, не бросает свою затею.

– Хотелось как-то сохранить историю, – объясняет он цель своего «проекта». – Но, может быть, поначалу еще хотел как-то заявить о себе, прославиться, что ли. Но сколько о себе ни заявлял, доходов это не приносило. И я уже раз десять бросал эти тетради, но потом снова к ним возвращался. Уже даже аллергия на бумагу и на клей появилась. Родственники ругают, что этим до сих пор занимаюсь. Говорят, мол, давно бы уже вместо этого машину и квартиру себе купил. А сейчас, если честно, даже денег нет на новую тетрадь.

Но так как теперь бегать по мероприятиям Денис не сможет, теперь он собирается завести «Башенную тетрадь», где оставлять записи будут посетители Водонапорной башни.

– Но опять же я пообещал написать триста «летописей» к 300-летию города, - заметил Большаков, держа свое последнее «издание».

– Успеете?

– Думаю, да. У меня последние два года были очень активные. Я по 30 тетрадей за год делал. И сейчас, если бы не работал, тоже пошел бы по Плотинке собирать пожелания городу.

– А как на вас люди реагируют?

– Ну, если кто-то, посчитав меня каким-то городским сумасшедшим, спрашивает: «Что тебе надо?», я просто иду дальше. Но многие уже знают меня. Даже Леонид Рапопорт, расписываясь перед Матчем звезд, сказал: «Я тебе уже, наверное, в сороковой раз автограф оставляю». Но я же не для себя, а для музея стараюсь. А еще мой проект уникален тем, что люди сейчас все реже пишут от руки, прибегая к помощи гаджетов. А я собираю именно такие записи.

На память об этой беседе корреспондент НАШЕЙ поблагодарил нового хранителя башни на одной из страниц его 149-й летописи.

Большаков же в ответ подарил на память металлическую пластинку, на которой практически каллиграфическим почерком тут же выгравировал надпись: «Привет Нашей Газете!».

Оказалось, что в свое время он успел выучиться и граверному делу и теперь собирается делать гравировку для посетителей башни.

Пока Денис делает гравировку бесплатно, так сказать, «бонусом» к экскурсии, которая стоит всего 50 рублей. Но когда в «Метальной лавке» появится сувенирная продукция, стоимость билета хотят поднять до 100 рублей.

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