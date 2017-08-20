Археологи нашли под Нижним Тагилом уникальный предмет эпохи мезолита

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017
– Галька шириной примерно 15 сантиметров. Сделана из магматической породы. Это символическая вещь из области духовной культуры, так как гравированные диски относятся не к бытовой среде. Подобные предметы, еще и с узорами, были очень редкими, и считается, что это статусные вещи. Их владелец, вероятно, был не рядовым человеком, а лицом высокого ранга, – рассказала доцент кафедры археологии и этнологии исторического факультета УрФУ.
– Там представлен почти весь голоцен – послеледниковая эпоха – слои от мезолита до энеолита. Пять культурных слоев разделены стерильными прослойками, то есть они не перемешаны. Самый ранний мезолитический слой – пока на Урале единственный. У нас до сих пор не было возможности разделить мезолит – это длинная эпоха: с начала голоцена 11 тысяч лет назад и заканчивая 7 тысячами лет назад.
- Археологические раскопки на торфянике начались в 2009 году. После 2017-го полевые исследования вряд ли будут проводиться. Археологи планируют изучить найденные артефакты в лабораториях. За месяц раскопок ученые нашли костяные наконечники стрел, кинжалы, бытовые предметы, каменные отщепы, пластины, шлифованные рубящие орудия, кухонную утварь, изделия, чей возраст оценивается в 6-11 тысяч лет.
- Находки после исследований и реставрации передадут в Свердловский областной краеведческий музей, где они станут экспонатами выставки.