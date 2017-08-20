Археологи нашли под Нижним Тагилом уникальный предмет эпохи мезолита

Каменное навершие, скорее всего, принадлежал человеку высокого ранга.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

Археологи нашли под Нижним Тагилом уникальный предмет – каменное навершие возрастом около восьми тысяч лет.

Археологическая экспедиция Института археологии РАН, Свердловского областного краеведческого музея и УрФУ обнаружила на Горбуновском торфянике под Нижним Тагилом очень редкое изделие – плоскую дисковидную гальку с пробитым в центре отверстием и с гравировкой с двух сторон.

Таких галек на Урале обнаружено всего пять, при этом предыдущие находки относили к более позднему периоду – неолиту или бронзе, так как датировать их точно было невозможно, поскольку они были найдены на стоянках с перемешанными слоями.

Археологи полагают, что найденная вещь принадлежала неординарному человеку, сообщили в пресс-службе УрФУ.

– Галька шириной примерно 15 сантиметров. Сделана из магматической породы. Это символическая вещь из области духовной культуры, так как гравированные диски относятся не к бытовой среде. Подобные предметы, еще и с узорами, были очень редкими, и считается, что это статусные вещи. Их владелец, вероятно, был не рядовым человеком, а лицом высокого ранга, – рассказала доцент кафедры археологии и этнологии исторического факультета УрФУ.

Само место, где была сделана находка, уникально для Урала.

– Там представлен почти весь голоцен – послеледниковая эпоха – слои от мезолита до энеолита. Пять культурных слоев разделены стерильными прослойками, то есть они не перемешаны. Самый ранний мезолитический слой – пока на Урале единственный. У нас до сих пор не было возможности разделить мезолит – это длинная эпоха: с начала голоцена 11 тысяч лет назад и заканчивая 7 тысячами лет назад.