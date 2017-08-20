Дольщикам ЖК «Кольцовский» пообещали возобновить строительство на этой неделе

Сдать долгострой в эксплуатацию планируется до конца 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

Новый застройщик зайдет на стройплощадку екатеринбургского ЖК "Кольцовский" до конца текущей недели.

Сроки возобновления работ на долгострое по улице Бахчиванджи, 15 были оглашены сегодня, 21 августа, на заседании межведомственной координационной комиссии, созданной по поручению главы региона Евгения Куйвашева. Об этом пишет "Уралинформбюро" со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.

– По этому объекту в настоящее время проводится финансово-экономический аудит. Новым инвестором – компанией "Ривьера Инвест Екатеринбург" принято решение о выходе строителей на площадку до конца текущей недели. Ввести же долгострой в эксплуатацию и передать ключи от долгожданных квартир 152 пайщикам планируется до конца 2017 года, — отметили в департаменте иформполитики региона.

Также на заседании обсуждалась судьба других проблемных долгостроев. Вложивших деньги в ЖК "Светлый" (г. Арамиль) пообещали включить в областной реестр обманутых дольщиков. Это позволит им получить поддержку в рамках областного закона.

Всего на контроле комиссии в настоящее время находятся 17 проблемных строительных площадок. Все они находятся на территории Свердловской области.

Напомним, ранее ситуацией с долгостроем разбиралась прокуратура.

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