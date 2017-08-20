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Екатеринбург накрыл густой туман

Екатеринбург накрыл густой туман
16+
Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"
Автомобилистам стоит быть внимательнее за рулем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

Утро понедельника, 21 августа,  началось в Екатеринбурге с густого тумана, который окутал весь город.

В условиях ограниченной видимости автомобилистам стоит снизить скорость и уделить особое внимание соблюдению дистанции.

Согласно прогнозу синоптиков, ближе к полудню туман должен начать рассеиваться. Днем температура воздуха поднимется до +25.

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Олег Галимов, 21.08.2017, 08:15
Тэги: Новости дня, Погода, Новости
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