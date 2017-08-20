Екатеринбург накрыл густой туман

Автомобилистам стоит быть внимательнее за рулем.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017
Утро понедельника, 21 августа, началось в Екатеринбурге с густого тумана, который окутал весь город.
В условиях ограниченной видимости автомобилистам стоит снизить скорость и уделить особое внимание соблюдению дистанции.
Согласно прогнозу синоптиков, ближе к полудню туман должен начать рассеиваться. Днем температура воздуха поднимется до +25.
- Напомним, что неделю назад такой туман стал причиной задержки рейсов в Кольцово, в том числе и футбольный клуб "Урал" не смог вовремя вылететь в Екатеринбург из Калуги.
- На этой неделе в уральской столице ожидается потепление до +30.
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