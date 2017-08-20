Екатеринбуржцев приглашают обсудить строительство крупного церковного комплекса на Елизавете

Публичные слушания пройдут 31 августа в областном Минстрое.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

Жители Екатеринбурга смогут обсудить будущее строительство церковного комплекса в Нижнеисетском лесопарке. По проекту, храмовый комплекс вместит храм, колокольню, крестильню и пристань.

Екатеринбургская епархия получила участок возле пруда на улице Ольгинской в 2014 году. Департамент лесного хозяйства передал епархии участок площадью 2416 квадратных метров в безвозмездное пользование на 49 лет.

Проект застройки участка представили в 2015 году. Помимо деревянной церкви, колокольни, крестильни и пристани, комплекс вместит также хозяйственный блок, сообщили в областном департаменте информполитики. Рядом с церковью расположится парковка, рядом с крестильней – площадка для детей. Комплекс будет назван в честь святого князя Александра Невского.