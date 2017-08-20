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Жители Екатеринбурга могут остаться зимой без тепла

Жители Екатеринбурга могут остаться зимой без тепла
16+
Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"
Управляющая компания задолжала коммунальщикам 44 миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

Управляющая компания "Мастер" оказалась неготовой к старту отопительного сезона в Екатеринбурге. Ее долг с сентября 2014 по апрель 2017 превысил 44,4 миллиона рублей.

Жители домов, которые находятся в ведомстве данной УК, уже предупреждены о проблеме.

– Договор поставки теплоэнергоресурса, заключенный напрямую с теплоснабжающей организацией, позволит избежать угрозы неподключения в отопительный период, – говорится в заявлении "Энергосбыт Плюс".

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Олег Галимов, 21.08.2017, 12:53
Тэги: Новости дня, ЖКХ, Деньги
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