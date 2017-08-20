Жители Екатеринбурга могут остаться зимой без тепла

Управляющая компания задолжала коммунальщикам 44 миллиона рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017
Управляющая компания "Мастер" оказалась неготовой к старту отопительного сезона в Екатеринбурге. Ее долг с сентября 2014 по апрель 2017 превысил 44,4 миллиона рублей.
Жители домов, которые находятся в ведомстве данной УК, уже предупреждены о проблеме.
– Договор поставки теплоэнергоресурса, заключенный напрямую с теплоснабжающей организацией, позволит избежать угрозы неподключения в отопительный период, – говорится в заявлении "Энергосбыт Плюс".
- Стоит добавить, что общий долг управляющих компаний за отопление уже перевалил за миллиард рублей.
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