Жители отдаленных поселков и деревень начнут выбирать губернатора Свердловской области на неделю раньше

Досрочные выборы пройдут в 24 городских округах.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017
Избирком Свердловской области утвердил досрочное голосование в отдаленных деревнях и поселках региона 2 сентября. Поправки косаются 24 городских округов – это около 170 деревень, сел, поселков и 5 воинских частей.
Большая часть избирательных участков находятся в местах, где нет дорог или движение к ним затруднено.
– Избирательная комиссия согласовала проведение на выборах Губернатора Свердловской области досрочного голосования избирателей в труднодоступных или отдаленных местностях, – говорится в заявлении избиркома.
- Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября. За пост главы региона будут бороться 6 кандидатов.
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