Жительница Екатеринбурга подала в суд после смерти хорька Чебурашки

Изначально женщина выиграла дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

Областной суд Свердловской области поставил точку в деле о смерти хорька, который принадлежал жительнице Екатеринбурга.

В августе 2016 года Эльвира Н. купила у заводчицы из Санкт-Петербурга племенного хорька по кличке Nord-WestFerret Чебурашка за 12 000 рублей. После приезда в Екатеринбург хорек стал кашлять, а через несколько дней у него облезла морда.

Затем здоровье питомца резко ухудшилось: пропал аппетит, отнялись лапы. УЗИ показало: увеличены селезенка и почки, обнаружено несколько кист. В ноябре хорек умер от остановки дыхания.

Ветеринар заявил, что животное заболело неизлечимой болезнью еще до покупки. Женщина обратилась в суд Орджоникидзевского района, выиграла дело и добилась компенсации в 50 000 рублей.

Адвокат ответчика подал апелляцию и доказал, что представленные медицинские документы не могут являться аргументом в пользу пострадавшей.

Кроме того, после покупки хорька женщина могла в течение недели провести дополнительный осмотр животного и оспорить его качество, но истец этим правом не воспользовался.

В итоге суд отменил решение районного суда. Эльвире Н. как проигравшей стороне предстоит заплатить госпошлину в размере 1 850 рублей.

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