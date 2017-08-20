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Куйвашев о храме на воде: «Надо разделять мнение населения от общественных террористов»

Куйвашев о храме на воде: "Надо разделять мнение населения от общественных террористов"
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Фото: gubernator96.ru
По его мнению, церковь высотой с 22-этажный дом "украсит город".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

Сегодня в эфире "4 канала" вышли дебаты кандидатов в губернаторы Свердловской области Евгения Куйвашева и Константина Киселева.

Не обошли вниманием и строительство храма на воде в акватории Городского пруда Екатеринбурга Тут политики встали по разные стороны баррикад. Куйвашев строительство поддержал.

– Самая радикальная позиция по этому вопросу – запретить любое строительство. Что плохого в том, что люди хотят вложить в город, вложить в строительство, сделать город более привлекательным?  Это нормальная позиция. Сегодня говорить о том, что, вот давайте ничего строить не будем, трогать не будем, прикасаться не будем – это неправильно. Нужно четко разделять мнение населения от мнения общественных террористов, – заявил действующий врио губернатора региона.

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Олег Галимов, 21.08.2017, 15:50
Тэги: Новости дня, Политика, Новости
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