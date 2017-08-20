«Можете вычеркнуть нас с карты города, мы проживем»: Николай Коляда поругался с чиновницей из мэрии Екатеринбурга

Драматурга возмутило поведение Ларисы Вакарь на фестивале "Лица улиц".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

Николай Коляда обиделся на управление образования администрации Екатеринбурга и предложил чиновникам вычеркнуть "Коляда-театр" с карты города. Об этом драматург написал в возмущенном посту на своей страничке в Facebook.

События, которые задели Николая Коляду, произошли после фестиваля "Лица Улиц" в воскресенье. Актеры уже убрали сцену и готовились уходить, когда к главному режиссеру Центра современной драматургии Антону Будакову подошла чиновница из управления культуры администрации Екатеринбурга Лариса Вакарь и начала отчитывать его за мусор после выступления.

– Формат этого фестиваля: придуривайся, делай, что хочешь, свежий воздух. Не Шекспира в бархатных штанишках играть надо. Тем более на фотографиях видно, что актеры после себя убрали сцену. Бутаков, в ходе разговора с Вакарь, спросил, думая, что это кто-то из организаторов: "Извините, а вы кто?". А Лариса Владимировна уверена, что ее должны знать все и ей должны все кланяться. А Бутаков не знал, кто она такая. И, вероятно, это сильнее всего рассердило Ларису Владимировну, – говорит Николай Коляда.

В конце своего длинного сообщения уральский драматург эмоционально обратился к управлению культуры:

– Вы можете вообще нас – и ЦСД, и мой театр – вычеркнуть с карты города, и вообще сказать нам, что мы – последнее ничтожество. И вообще сказать все, что хотите. Считайте, что нас для вас - нет. Мы без вас - проживем. Правда.