«Не найдем Рыжему опытных хозяев – придется его усыпить»: как в Екатеринбурге живут бездомные ротвейлеры и сенбернары

Жители Екатеринбурга начали выбрасывать на улицы даже породистых собак.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

19 августа отмечали не только День города в Екатеринбурге, но и важный международный праздник – День защиты бездомных животных. Для Свердловской области он явно актуален, особенно если говорить об уличных собаках – практически каждый месяц на Урале появляются новости о покусанных жителях региона дикими псами. Накануне праздника корреспондент НАШЕЙ сходил в пункт временного содержания на "Спецавтобазе" и посмотрел, как бездомным животным в Екатеринбурге ищут хозяев.

Стаффорды, ротвейлеры и сенбернары – завсегдатаи приемников

Первое впечатление – удивление. У входа я встретил красавца стаффорда, которому оформляли "прописку" в пункт содержания. Спрашиваю у руководителя благотворительного фонда "ЗООзащита" Анны Вайман, которая меня сопровождала: "Разве таких псов люди выгоняют?"

– Сейчас какая-то тенденция пошла, что отказываются даже от редких и дорогостоящих собак. У нас бывают не только стаффорды. Попадались кавказские и среднеазиатские овчарки, доги, сенбернары, бриары и ротвейлеры. Однажды жила у нас даже акита-ину, – вспоминает моя собеседница.

По мнению Анны Вайман, главная проблема того, почему даже породистые псы оказываются на улице, в том, что хозяева, которые берут щенка, не осознают всю ответственность этого поступка. По ее мнению, прежде чем заводить собаку, надо четко осознать, хватит ли вам времени, терпения и финансов, чтобы ее воспитать.

– Также нужно понимать, чего вы ждете от собаки, – продолжает Анна Вайман. – Иногда приходят и говорят: "Хочу овчарку или спаниеля". Но ведь это совершенно разные по темпераменту и функционалу породы! Если, например, вам важны охотничьи или сторожевые качества – заведите породистую собаку. Но не нужно ждать от обычной дворняжки чудес. Ну и, конечно, любой собакой надо заниматься, иначе ее поведение будет опасно и для вас, и для окружающих.

За примером Анне далеко ходить не пришлось – прямо сейчас на территории приемника проживает полугодовалая собака Кася, которая попала в руки именно таких безответственных хозяев.

– У нас Касю взяли еще щенком, а через месяц позвонили и говорят: "Забирайте ее обратно, она выросла больше, чем мы планировали, и нас не устраивает ее поведение". В итоге привели совершенно неуправляемую собаку, которая постоянно лаяла и бросалась на людей. Не от агрессии, а от страха. Сейчас мы над ней работаем и ищем новых хозяев. Кася уже научилась ходить на поводке и не кидается на людей, – говорит Анна Вайман.

Рыжему нужны опытные хозяева, иначе его ждет усыпление

Животных в приемнике стараются содержать максимально долго, до момента нахождения хозяев. Так как количество мест ограничено (единовременно на "Спецавтобазе" могут находиться около 150 собак), зачастую волонтерам фонда "ЗООзащита" приходится искать частные передержки.

Новых собак в первую очередь направляют в карантинные боксы. Там специалисты следят за их здоровьем и, главное, поведением. Если собака оказывается слишком агрессивной и совершенно несоциализированной – ее усыпляют. Всем остальным ищут хозяев. При этом некоторым псам подолгу ищут подходящую семью. Яркий пример – породистый спаниель по кличке Рыжий, который сейчас живет в одном из боксов в приемнике.

– Рыжего нашли в Первоуральске, одна семья его пожалела и взяла, а он их покусал. – рассказывает Анна Вайман. – Поэтому они привезли его к нам. Рыжий – собака, которой совершенно не занимались, как итог – отсутствие воспитания и вседозволенность сделали его доминантным. Пока мы не можем найти хозяев, которые понимали бы, как воспитывать такую собаку. К сожалению, если в ближайшее время мы не найдем Рыжему семью, его ждет усыпление. Сейчас эта собака небезопасна.

Если подкармливаете собаку – стерилизуйте ее и постройте будку

Официально в Екатеринбурге бездомных собак никто не считал, но даже примерные цифры ужасают – порядка 5-7 тысяч, при этом значительная часть из них агрессивные.

– Четкое убеждение фонда "ЗООзащита" – на улице бездомных животных быть не должно. Если вы опекаете уличную собаку, стоит не просто ее подкармливать, но и позаботиться, чтобы она не размножалась. Стерилизуйте, ее, наденьте ошейник и сделайте будку, – советует Анна Вайман.

Домашние Руни и Микки

Сейчас на территории приемника проживают еще и кошки – в последнее время работники "Спецавтобазы" зачастую находят и их. Для котят также нашли уголок в приемнике и разыскивают хозяев. Одного из них забрали прямо при корреспонденте НАШЕЙ.

– Вокруг так много животных, которые страдают и никому не нужны. Поэтому не понимаю, зачем их покупать, когда можно помочь коту или собаке, которая живет в приемнике. Вчера, когда пришла сюда первый раз и увидела этого котенка, я заплакала. Сразу поняла, что возьму именно его. Тут кошку называют Микки, посмотрю, если она будет отзываться на это имя – менять не буду, – говорит Татьяна Слободчикова.

Также нам удалось найти человека, который взял щенка на автобазе еще четыре года назад.

– Я очень сердобольная, жалею всех бездомных собачек, особенно тех, которые живут в приюте. Вот и приехала за питомцем на "Спецавтобазу". Выбрала трехмесячного щенка и решила назвать его Руни – в честь известного английского футболиста. Потому что он тоже рыжий, – рассказала Кристина Кузнецова.

А сейчас Руни выглядит вот так:

Фото: Кристина Кузнецова