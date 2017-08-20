Свердловские власти продадут треть акций КРК «Уралец» в Екатеринбурге

Стартовая цена – более 259 миллионов рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017
Власти Свердловской области выставили на приватизацию КРК "Уралец". Частные компании могут купить 33,99 процента уставного капитала Ледового дворца спорта.
Свердловское правительство подписано распоряжение о приватизации 401 тысячи обыкновенных именных акций акционерного общества "Культурно-развлекательный комплекс "Уралец", которые составляют 33,99 процента уставного капитала.
Акции будут проданы на аукционе с открытой формой подачи ценовых предложений. Стартовая цена – 259 миллиона 335 тысяч рублей. Решение об условиях приватизации примут до 1 октября, сообщили в пресс-службе МУГИСО.
- "Уралец" – домашняя арена хоккейного клуба "Автомобилист". Построен в 1972 году, реконструирован в 2006-м. Количество посадочных мест – более 5,5 тысячи. Являтеся также концертной площадкой. В 2016 году принял Чемпионат России по фигурному катанию.