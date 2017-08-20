У екатеринбуржца забрали Kia Rio за неоплаченные штрафы ГИБДД

Мужчина задолжал 15 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

Житель Екатеринбурга, который не оплатил 14 штрафов за нарушения ПДД, лишился своего автомобиля. Его долг составил всего 15 тысяч рублей, сообщили в УФССП.

Как уточнили в ведомстве, должник был ярым нарушителем правил дорожного движения: он накопил 14 постановлений о правонарушениях, выданных ГИБДД, на общую сумму 15000 рублей. Оплачивать свои долги автовладелец не хотел.

– Судебные приставы-исполнители арестовали деньги должника, находящиеся на счете в банке, и его автомобиль Kia Rio. Машину, кстати, нашли не сразу: должник по месту регистрации не проживал, пришлось искать его и иномарку, – уточнили в УФССП.

Kia Rio в итоге нашли оригинальным способом: по сводкам ДТП выяснили, что автомобиль попал в крупное ДТП в Ревде и был эвакуирован на штрафстоянку.