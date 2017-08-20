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«Уральские авиалинии» задерживают рейс из Екатеринбурга в Симферополь и обратно

"Уральские авиалинии" задерживают рейс из Екатеринбурга в Симферополь и обратно
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Вылет отложили более чем на четыре часа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

"Уральские авиалинии" более чем на четыре часа задерживают рейсы Симферополь – Екатеринбург и Екатеринбург – Симферополь.
 
Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет в Симферополь должен был вылететь в 16.20, однако рейс перенесли на 20.30 часов. Посадка борта из Симферополя в Екатеринбурге была запланирована на 00.05, но прибытие перенесли на 4.10 утра.
 
Причиной задержки стала техническая неисправность, обнаруженная при подготовке борта к вылету из Екатеринбурга в Симферополь. Пассажиров доставит резервный борт, сообщает Znak.com.
  • 10 августа "Уральские авиалинии" на несколько часов задержали рейсы из Праги и Парижа в Екатеринбург. 30 июля авиакомпания задержала сразу несколько рейсов в Екатеринбурге: в Симферополь, Ош (Киргизия) и Душанбе (Таджикистан). За два дня до этого перевозчик задержал самолет Анталья – Екатеринбург.
  • Ранее свердловское управление Роспотребнадзора разъяснило права пассажиров в случае задержки самолета. Подробнее здесь.

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Маша Шмурыгина, 21.08.2017, 19:55
Тэги: Самолет
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