«Уральские авиалинии» задерживают рейс из Екатеринбурга в Симферополь и обратно

Вылет отложили более чем на четыре часа.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017
"Уральские авиалинии" более чем на четыре часа задерживают рейсы Симферополь – Екатеринбург и Екатеринбург – Симферополь.
Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет в Симферополь должен был вылететь в 16.20, однако рейс перенесли на 20.30 часов. Посадка борта из Симферополя в Екатеринбурге была запланирована на 00.05, но прибытие перенесли на 4.10 утра.
Причиной задержки стала техническая неисправность, обнаруженная при подготовке борта к вылету из Екатеринбурга в Симферополь. Пассажиров доставит резервный борт, сообщает Znak.com.
-
10 августа "Уральские авиалинии" на несколько часов задержали рейсы из Праги и Парижа в Екатеринбург. 30 июля авиакомпания задержала сразу несколько рейсов в Екатеринбурге: в Симферополь, Ош (Киргизия) и Душанбе (Таджикистан). За два дня до этого перевозчик задержал самолет Анталья – Екатеринбург.
-
Ранее свердловское управление Роспотребнадзора разъяснило права пассажиров в случае задержки самолета. Подробнее здесь.