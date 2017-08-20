«Уральские авиалинии» задерживают рейс из Екатеринбурга в Симферополь и обратно

Вылет отложили более чем на четыре часа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

"Уральские авиалинии" более чем на четыре часа задерживают рейсы Симферополь – Екатеринбург и Екатеринбург – Симферополь.

Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет в Симферополь должен был вылететь в 16.20, однако рейс перенесли на 20.30 часов. Посадка борта из Симферополя в Екатеринбурге была запланирована на 00.05, но прибытие перенесли на 4.10 утра.

Причиной задержки стала техническая неисправность, обнаруженная при подготовке борта к вылету из Екатеринбурга в Симферополь. Пассажиров доставит резервный борт, сообщает Znak.com.