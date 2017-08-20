В Екатеринбурге полиция ищет жертв мебельщика, обманувшего клиентов на полмиллиона рублей

Мужчина брал предоплату за заказ и исчезал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

В Екатеринбурге разыскивают жертв мебельщика, подозреваемого в мошенничестве, сообщили в городском управлении МВД.

С конца 2014 года по 2017-й 36-летний екатеринбуржец присвоил себе деньги десятков клиентов. Он находил их в газете бесплатных объявлений, представлялся специалистом по ремонту и изготовлению мебели и после оформления заказа и передачи денег исчезал. Предоплата, которую отдавали клиенты подозреваемому, составляла от двух до 40 тысяч рублей. Общая сумма ущерба достигла 500 тысяч рублей.

За три года в полицию обратились около 30 жителей Екатеринбурга и Верхней Пышмы. 30 июля полицейские задержали предполагаемого мошенника с поличным. Он признал свою вину и пошел на сотрудничество с правоохранительными органами.