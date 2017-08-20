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Екатеринбург пойдет на митинг «За свободный интернет»

Екатеринбург пойдет на митинг "За свободный интернет"
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Фото: ph.livejournal.com
Он состоится 26 августа в сквере на перекрестке улиц Большакова и 8 марта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

В Екатеринбурге проведут митинг "За свободный интернет". Подобная акция состоится также в Москве и других городах России, сообщает Znak.com.
 
Инициатором митинга выступило свердловское отделение партии "Парнас". Его поддержали активисты партии "Демократический выбор", либертарианской партии, группы "Артподготовка", представители движения "Екатеринбург за свободу", представители "Открытой России".
 
Участники акции будут выступать против законопроектов, ограничивающих использование интернета.  
 
Как рассказали в партии, митинг согласован в администрации города, он пройдет 26 августа в 14 часов в сквере на перекрестке улиц Большакова и 8 марта.
  • Первый такой протест с аналогичным назначением прошел в Москве 23 июля. В акции приняли участие от 800 до 1,5 тысяч человек. 
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Марина Подкорытова, 21.08.2017, 18:12
Тэги: Жизнь в городе
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Горожанин21 августа 2017, 18:43
За снижение платы за ЖКХ лучше бы вышли
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