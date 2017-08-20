В Нижнем Тагиле пожилой мужчина провалился в канализационный колодец

Он получил тяжелые травмы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017
В Нижнем Тагиле мужчина упал в канализационный коллектор и получил серьезные травмы, сообщили в областной прокуратуре.
Тагильчанин провалился в колодец вечером 14 августа на улице Быкова. При падении 62-летний мужчина получил серьезные травмы. Он провел там три часа, пытаясь выбраться, однако скобы, за которые хватался тагильчанин, выпадали из стен колодца и падали в воду. В конце концов мужчине удалось выбраться на поверхность, сообщает местное агентство "Все новости".
В тяжелом состоянии его доставили в травматологическое отделение, где у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и перелом ребер. Одно легкое мужчины на две трети заполнилось кровью, пока он находился в колодце.
По данным портала, дом, рядом с которым расположен колодец, обслуживает ООО "Управление". В компании заявили, что руководство находится в отпуске, и выяснить принадлежность колодца можно будет только в сентябре. Колодец закрыли лишь 19 августа.
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Прокуратура начала проверку. Ведомство устанавливает обстоятельства инцидента и коммунальную организацию, ответственную за колодец. Будет дана оценка соблюдения требований по охране жизни и здоровья горожан, правил благоустройства города и возможного нарушения правил обслуживания жилого фонда.