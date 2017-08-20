В Нижнем Тагиле пожилой мужчина провалился в канализационный колодец

Он получил тяжелые травмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

В Нижнем Тагиле мужчина упал в канализационный коллектор и получил серьезные травмы, сообщили в областной прокуратуре.

Тагильчанин провалился в колодец вечером 14 августа на улице Быкова. При падении 62-летний мужчина получил серьезные травмы. Он провел там три часа, пытаясь выбраться, однако скобы, за которые хватался тагильчанин, выпадали из стен колодца и падали в воду. В конце концов мужчине удалось выбраться на поверхность, сообщает местное агентство "Все новости".