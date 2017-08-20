В Свердловском облсуде вынесли приговор воспитанникам Рефтинского спецучилища, устроившим бунт

На скамье подсудимых пятеро фигурантов уголовного дела.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

Сегодня, 21 августа, в Свердловском областном суде будет вынесен приговор по уголовному делу о массовых беспорядках и побеге воспитанников спецучилища. Инцидент произошел в Рефтинском спецучилище закрытого типа №1 в сентябре 2016 года.

Обвинения предъявили пятерым учащимся. Только один из них достиг 18 лет, его и считают главным организатором беспорядков. Процесс проходил в закрытом режиме. Журналистам разрешили присутствовать лишь на вынесении приговора.

Подсудимые: Петров Андрей и Шатунов Дмитрий 1999 года рождения, Павлюк Максим и Крапивников Дмитрий 2000 года рождения и Левшин Константин 2001 года рождения.

Фото: Евгений Стоянов/Наша Газета

Судья назначил Петрову лишение свободы на 2 года 6 месяцев условно. Левшин Константин – 2 года условно, Трапезников Дмитрий – 2,6 года условно, Шатунов Иван – 2 года условно, Павлюк Максим – 2 года условно.

Всех фигурантов решили освободить в зале суда и оставить их под подпиской о невыезде. Всем им придется в течение двух лет отмечаться в полиции.

Мама Андрея Петрова рада освобождению сына, но другие комментарии давать не спешит. За что ее сын попал в Рефтинское спецучилище, рассказать отказалась.

Фото: Евгений Стоянов/Наша Газета

Гособвинитель дала некоторые комментарии для прессы. Изначально пятерых воспитанников училища обвиняли в побеге и участии в беспорядках, в их организации обвинялся лишь один из фигурантов. Однако суд снял часть статей и подростков судили лишь за участие в массовых беспорядках.