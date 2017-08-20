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В Свердловской области суд наказал пьяного водителя годом колонии

В Свердловской области суд наказал пьяного водителя годом колонии
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Мужчину ловили уже четыре раза с одним и тем же нарушением.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

В Пышме местного жителя приговорили к колонии за то, что он ехал пьяным за рулем. При этом водитель неоднократно нарушал ПДД по этой статье, уточнили в областной прокуратуре.
 
Как рассказали в пресс-службе ведомства, 36-летний Александр Евдокимов уже четыре раза попадался гаишникам в состоянии алкогольного опьянения: это было в 2015, 2016 и июле 2017 года. Мужчина получал штрафы. 

– 6 мая 2017 года около 10 вечера Евдокимов ехал за рулем и был задержан сотрудниками ДПС. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. В выдыхаемом воздухе было превышено содержание алкоголя – 1,360 мг/л. Камышловский суд признал мужчину виновным по статье за неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения, – уточнили в прокуратуре Свердловской области.

  • Суд назначил Александру Евдокимову год колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями сроком на 3 года.
  • Приговор суда в законную силу еще не вступил.

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Марина Подкорытова, 21.08.2017, 13:41
Тэги: Суд, Авто
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