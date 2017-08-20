В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

Температура поднимется до +30.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

Синоптики выпустили штормовое предупреждение в связи с резким потеплением. В отдельных регионах Свердловской области температура воздуха прогреется до +30 градусов.

Любое неосторожное обращение с огнём может вызвать природный пожар. Как правило, они представляют угрозу не только садам и дачам, но и населённым пунктам.

Отдыхайте только на официально допущенном к эксплуатации пляже. Там купание безопаснее всего, поскольку дежурство несут спасатели и медики.

Находясь в походе или на "диком" водоёме, не купайтесь и не ныряйте в незнакомом месте, не заплывайте далеко.

Также:

Не устраивайте игр в воде, связанных с захватами.

Не плавайте на надувных матрасах или камерах.

Не плавайте в состоянии алкогольного опьянения.

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